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вторник, 02 марта 2021 09:12

47-летняя Хайди Клум запостила пикантное фото
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Немецкая манекенщица 47-летняя Хайди Клум порадовала поклонников пикантным архивным кадром.

На нем позирует полностью голая. Рукой Клум прикрывает грудь, а ее взгляд направлен прямо в камеру.

Автор: instagram.com/heidiklum
  Немецкая манекенщица Хайди Клум порадовала поклонников пикантным архивным кадром
Немецкая манекенщица Хайди Клум порадовала поклонников пикантным архивным кадром

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"Костюм на день рождения от кутюр 2001 от Мэтта Джонса", - подписала фото в Instagram. Похоже, что этому снимку уже 20 лет. И на фото модели 27 лет.

Впрочем, даже сейчас модель с легкостью обнажается на камеру и абсолютно довольна своей фигурой.

Немецкая манекенщица Хайди Клум с легкостью обнажается на камеру и абсолютно довольна своей фигурой
Фото: instagram.com/heidiklum
Немецкая манекенщица Хайди Клум с легкостью обнажается на камеру и абсолютно довольна своей фигурой
Немецкая манекенщица Хайди Клум с легкостью обнажается на камеру и абсолютно довольна своей фигурой
Немецкая манекенщица Хайди Клум с легкостью обнажается на камеру и абсолютно довольна своей фигурой
Немецкая манекенщица Хайди Клум с легкостью обнажается на камеру и абсолютно довольна своей фигурой

Супермодель Хайди Клум показала, как тренирует ягодицы. Роликом поделилась в Instagram. Для занятий знаменитость надела короткий спортивный топ и леггинсы.

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