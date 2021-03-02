47-летняя Хайди Клум запостила пикантное фото

Немецкая манекенщица 47-летняя Хайди Клум порадовала поклонников пикантным архивным кадром.

На нем позирует полностью голая. Рукой Клум прикрывает грудь, а ее взгляд направлен прямо в камеру.

Автор: instagram.com/heidiklum Немецкая манекенщица Хайди Клум порадовала поклонников пикантным архивным кадром

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"Костюм на день рождения от кутюр 2001 от Мэтта Джонса", - подписала фото в Instagram. Похоже, что этому снимку уже 20 лет. И на фото модели 27 лет.

Впрочем, даже сейчас модель с легкостью обнажается на камеру и абсолютно довольна своей фигурой.

Фото: instagram.com/heidiklum

Супермодель Хайди Клум показала, как тренирует ягодицы. Роликом поделилась в Instagram. Для занятий знаменитость надела короткий спортивный топ и леггинсы.