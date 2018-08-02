Наоми Кэмпбелл в крошечном бикини продемонстрировала идеальное тело

Наоми Кемпбелл опровергла слухи о своей беременности от бойфренда

Таблоиды потрясла новость о том, что 48-летняя Наоми Кэмпбелл ждет ребенка от своего 35-летнего бойфренда, рэпера Skepta. Супермодель опровергла известие: звезда опубликовала свежее фото в бикини.

На снимке Наоми позирует в крохотном черном бикини, демонстрируя стройное упругое тело, без намека на округлившийся живот. Кадр сделан на яхте около одного из курортов Хорватии, где сейчас отдыхает знаменитость.

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Skepta положил начало слухам о беременности подруги: в своем Instagram-аккаунте музыкант опубликовал УЗИ-снимок младенца. Фолловеры тут же решили, что Skepta скоро станет папой, а Наоми — мамой. Ранее пара появилась вместе в сексуальной фотосессии.