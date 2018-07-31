Жаркие вечеринки и крошечные бикини: как проводят лето потомки монархов

Молодые потомки различных королевских семей проводят лето на жарких пляжах в веселых компаниях.

19-летняя внучка дизайнера Дайан фон Фюстенберг и принца Эгона, которые относятся к монаршей семьи Фюстенбергов, Талита, успела за лето понежиться на пляжах Испании, Австрии, Израиля, Франции, Греции и других местах. Об этом свидетельствуют ее фото в бикини в Instagram.

Кузины Талиты тоже понежились с принцессой Греции Марией Олимпией, на фото девушки тоже нашли время.

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Греция отменила монархию в 1973, но ее представители общаются с другими королевскими семьями по всей Европе.

Олимпия учится в Нью-Йорке и проводит каникулы в Греции с родителями: кронпринцем Павлосом и принцессой Мари-Шанталь, и кое с кем из ее братьев, включая принца Алексиса.

Внук принцессы Маргарет Артур Чатто тоже отдохнул, об этом свидетельствуют фото в его Instagram.

Шейх Хамдан бин Мохаммед бин Рашид аль Мактум, крон-принц Дубаи поделился со своими почти 6 млн. Подписчиков снимками с путешествия на Фарерские острова, где занимался дайвнгом и ходил под парусом.

Самая гламурная представительница британской королевской семьи, леди Амелия Виндзор, успела повеселиться на фестивале в Соулдропи, в Бедфоршире

36-я в очереди на престол Амелия опубликовала фото с фестиваля в розовом топе.

Издание Tatler Амелию Виндзор назвал "самой красивой из королевской семьи". Девушка отдохнула на Ибице в компании сестры леди Марины.

Муза Dolce & Gabbana сменила несколько бикини на пляже, демонстрируя модельную фигуру.

Амелия была интерном в ювелирном дома Bulgari во время учебы в университете Эдинбурга.

Амелия большой фанат Instagram и приоткрывает гламурную жизнь фолловерам.

"Это дает возможность всем быть креативными и изобретательными. Мне также нравится, что мы можем делиться прекрасными и значимыми вещами, которые мы видим и слышим в мире. Я нахожу это вдохновляющим и содержательным", - говорила в интервью Vogue UK Амелия.

Ранее журнал Vanity Fair назвал Амелию Виндзор одной из наиболее лучше одетых.

Несмотря на знакомство с представителями королевской семьи Великобритании, Амелия ни была в списке приглашенных на свадьбу принца Гарри и Меган Маркл, которая прошла в мае в присутствии многих монарших особ.

Леди Амелия Виндзор имеет татуировку на руке и спине, говорят, что она единственная из британской семьи, кто имеет тату. Принцесса София имеет тату в виде дракона и двух дельфинов, а ее дочь сделала татуировку в виде цветка. Ранее татуировку имели король Эдвард VII и король Джордж V, они имели тату в виде Иерусалимского креста.

So extra Публикация от Talita Von Furstenberg💫✨ (@talitavon) 9 Июл 2018 в 2:18 PDT