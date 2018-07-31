 
Ексклюзивы
1/5
Осенью встретимся на баррикадах
Осенью встретимся на баррикадах
1 Просмотров: 1566
Как в Авдеевке праздновали четвертую годовщину освобождения города от оккупантов
Как в Авдеевке праздновали четвертую годовщину освобождения города от оккупантов
Просмотров: 1665
"Махно играл и гонял гусей" - чем удивляет единственный в Украине музей гармоники
"Махно играл и гонял гусей" - чем удивляет единственный в Украине музей гармоники
Просмотров: 234
Муждабаев рассказал, как Россия покупала Кубок мира по футболу
Муждабаев рассказал, как Россия покупала Кубок мира по футболу
1 Просмотров: 5049
Под "Марусю" и с сине-желтыми флагами - как прошел крестный ход за единую поместную церковь
Под "Марусю" и с сине-желтыми флагами - как прошел крестный ход за единую поместную церковь
6 Просмотров: 5652
"Похоже на голодного медведя" - Муждабаев о российском обществе
"Похоже на голодного медведя" - Муждабаев о российском обществе
3 Просмотров: 1503
"Пришлось держаться за стены" - возле Киева под воду ушло домохозяйство
"Пришлось держаться за стены" - возле Киева под воду ушло домохозяйство
Просмотров: 6237
"Московский батюшка крестил, московский и похоронит" - как прошел крестный ход верующих УПЦ МП
"Московский батюшка крестил, московский и похоронит" - как прошел крестный ход верующих УПЦ МП
3 Просмотров: 10350
"Потеряла мужа, брата и двух друзей. А все, что получила от государства, - 15 тысяч" - почтили память погибших в Скнилове
"Потеряла мужа, брата и двух друзей. А все, что получила от государства, - 15 тысяч" - почтили память погибших в Скнилове
Просмотров: 4869
Порошенко стал главным архитектором конфликта НАБУ и САП
Порошенко стал главным архитектором конфликта НАБУ и САП
2 Просмотров: 954
Фото
Все фото
31
9
11
5
6
Жаркие вечеринки и крошечные бикини: как проводят лето потомки монархов
Жаркие вечеринки и крошечные бикини: как проводят лето потомки монархов
Сексуальная Эмбер Херд случайно обнажила грудь на улице
Сексуальная Эмбер Херд случайно обнажила грудь на улице
Измена на видео: показали фото предполагаемой любовницы мужа Ани Лорак
Измена на видео: показали фото предполагаемой любовницы мужа Ани Лорак
Олег Винник собрал стадион в Одессе
Олег Винник собрал стадион в Одессе
Падчерица Аль Пачино засветила модельную фигуру в бикини
Падчерица Аль Пачино засветила модельную фигуру в бикини
Видео
Все видео
Танцуют все: Барак и Мишель Обама ушли в отрыв на концерте друзей
Танцуют все: Барак и Мишель Обама ушли в отрыв на концерте друзей
На "украинских Мальдивах": Злата Огневич показала фигуру в новом клипе
На "украинских Мальдивах": Злата Огневич показала фигуру в новом клипе
На легендарного баскетболиста О'Нила напала акула
На легендарного баскетболиста О'Нила напала акула
Победительница "Евровидения-2018" показала тизер клипа, который сняла в Киеве
Победительница "Евровидения-2018" показала тизер клипа, который сняла в Киеве
Как группа Spice Girls вернется на сцену
Как группа Spice Girls вернется на сцену
Интервью
1/5
"С точностью до миллиардной доли секунды" - как работают современные технологии в атомной энергетике
"С точностью до миллиардной доли секунды" - как работают современные технологии в атомной энергетике
3 Просмотров: 1458
"Заповит" Шевченко исказили
"Заповит" Шевченко исказили
Просмотров: 2979
"Никакие подачки не заменят родных" - чиновник о Скниловской трагедии
"Никакие подачки не заменят родных" - чиновник о Скниловской трагедии
Просмотров: 648
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
780 млн грн ежемесячно из Украины идет на оккупированные территории - Жебривский
2 Просмотров: 4923
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
"В Европе чувствую себя неуютно - по автобанам нельзя ездить на велосипеде" - путешественник
Просмотров: 1098
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
30 июля 2018
Просмотров: 594
Зроблено в Україні
— Батьку, якби французам захотілося знімати продовження фільму "Невезучі", то замість П'єра Рішара на головну роль варто запросити тебе, ...
вторник, 31 июля 2018 15:08

Жаркие вечеринки и крошечные бикини: как проводят лето потомки монархов
31

  Комментировать

Принцесса Мария Олимпия
Принцесса Мария Олимпия
Леди Амелия Виндзор
Принцесса Мария Олимпия
Талита фон Фюрстенберг

Молодые потомки различных королевских семей проводят лето на жарких пляжах в веселых компаниях.

19-летняя внучка дизайнера Дайан фон Фюстенберг и принца Эгона, которые относятся к монаршей семьи Фюстенбергов, Талита, успела за лето понежиться на пляжах Испании, Австрии, Израиля, Франции, Греции и других местах. Об этом свидетельствуют ее фото в бикини в Instagram.

Кузины Талиты тоже понежились с принцессой Греции Марией Олимпией, на фото девушки тоже нашли время.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Меган Маркл устроила страстные поцелуи с принцем Гарри на людях

Греция отменила монархию в 1973, но ее представители общаются с другими королевскими семьями по всей Европе.

Олимпия учится в Нью-Йорке и проводит каникулы в Греции с родителями: кронпринцем Павлосом и принцессой Мари-Шанталь, и кое с кем из ее братьев, включая принца Алексиса.

Внук принцессы Маргарет Артур Чатто тоже отдохнул, об этом свидетельствуют фото в его Instagram.

Шейх Хамдан бин Мохаммед бин Рашид аль Мактум, крон-принц Дубаи поделился со своими почти 6 млн. Подписчиков снимками с путешествия на Фарерские острова, где занимался дайвнгом и ходил под парусом.

Самая гламурная представительница британской королевской семьи, леди Амелия Виндзор, успела повеселиться на фестивале в Соулдропи, в Бедфоршире

36-я в очереди на престол Амелия опубликовала фото с фестиваля в розовом топе.

Издание Tatler Амелию Виндзор назвал "самой красивой из королевской семьи". Девушка отдохнула на Ибице в компании сестры леди Марины.

Муза Dolce & Gabbana сменила несколько бикини на пляже, демонстрируя модельную фигуру.

Амелия была интерном в ювелирном дома Bulgari во время учебы в университете Эдинбурга.

Амелия большой фанат Instagram и приоткрывает гламурную жизнь фолловерам.

"Это дает возможность всем быть креативными и изобретательными. Мне также нравится, что мы можем делиться прекрасными и значимыми вещами, которые мы видим и слышим в мире. Я нахожу это вдохновляющим и содержательным", - говорила в интервью Vogue UK Амелия.

Ранее журнал Vanity Fair назвал Амелию Виндзор одной из наиболее лучше одетых.

Несмотря на знакомство с представителями королевской семьи Великобритании, Амелия ни была в списке приглашенных на свадьбу принца Гарри и Меган Маркл, которая прошла в мае в присутствии многих монарших особ.

Леди Амелия Виндзор имеет татуировку на руке и спине, говорят, что она единственная из британской семьи, кто имеет тату.

Принцесса София имеет тату в виде дракона и двух дельфинов, а ее дочь сделала татуировку в виде цветка.

Ранее татуировку имели король Эдвард VII и король Джордж V, они имели тату в виде Иерусалимского креста.

So extra

Публикация от Talita Von Furstenberg💫✨ (@talitavon)

dailymail.co.uk
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Жаркие вечеринки и крошечные бикини: как проводят лето потомки монархов». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
31
июля

Началась самая большая репрессивная операция в СССР

В вузах сделали обязательным изучение украиноведческих дисциплин

Астронавты прокатились на электромобиле по Луне

Во Львове в три раза уменьшилось количество украинских школ

Паломники и демонстранты схватились на границе

Рада дала старт закону Колесниченко-Кивалова

Интернет-магазины работали не более 7 дней

Самое читаемое
Сексуальная Эмбер Херд случайно обнажила грудь на улице
Сексуальная Эмбер Херд случайно обнажила грудь на улице
9
 Просмотров: 84843
Длинноногая Алессандра Амбросио засветила фигуру в откровенном бикини
Длинноногая Алессандра Амбросио засветила фигуру в откровенном бикини
8
 Просмотров: 55229
Измена на видео: показали фото предполагаемой любовницы мужа Ани Лорак
Измена на видео: показали фото предполагаемой любовницы мужа Ани Лорак
11
 Просмотров: 45046
Брэда Питта уличили в копировании стиля его подружек
Брэда Питта уличили в копировании стиля его подружек
15
 Просмотров: 39397
Пышногрудая Ким Кардашьян без белья вышла на публику
Пышногрудая Ким Кардашьян без белья вышла на публику
7
 Просмотров: 29190
Больше всего комментируют
17
Нардеп Шуфрич не решился назвать РФ агрессором
11
В РФ предложили запретить украинцам ездить в Крым
5
Горькая утрата: на Донбассе погиб 41-летний Андрей Андрощук
4
В МИД осудили поездку Медведева в Крым
4
Засуха в Крыму уничтожил 10 тыс гектаров посевов
Голосов: 28623
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua