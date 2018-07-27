Меган Маркл устроила страстные поцелуи с принцем Гарри на людях

Меган Маркл поддержала принца Гарри на благотворительном турнире по поло, состоявшемся в Беркшире.
Команда, за которую играл ее супруг, одержала победу. На пьедестале Меган подарила любимому страстный поцелуй.
Пара известна тем, что не стесняется проявлять чувства на публике и часто держится за руки даже на официальных мероприятиях.
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Меган Маркл и принц Гарри поженились 19 мая. Позже отправились в тур по Ирландии.
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