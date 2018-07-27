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пятница, 27 июля 2018 16:50

Меган Маркл устроила страстные поцелуи с принцем Гарри на людях
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Меган Маркл поддержала принца Гарри
Фото: Reuters
Меган Маркл поддержала принца Гарри
Меган Маркл поддержала принца Гарри
Меган Маркл поддержала принца Гарри
Меган Маркл поддержала принца Гарри

Меган Маркл поддержала принца Гарри на благотворительном турнире по поло, состоявшемся в Беркшире.

Команда, за которую играл ее супруг, одержала победу. На пьедестале Меган подарила любимому страстный поцелуй.

Пара известна тем, что не стесняется проявлять чувства на публике и часто держится за руки даже на официальных мероприятиях.

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Меган Маркл и принц Гарри поженились 19 мая. Позже отправились в тур по Ирландии.

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