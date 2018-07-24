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вторник, 24 июля 2018 09:10

Роскошная Эмили Ратаковски в крошечном бикини дала фору Волочковой
20

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Эмили Ратаковски на отдыхе
Эмили Ратаковски на отдыхе
Эмили Ратаковски на отдыхе
Эмили Ратаковски на отдыхе
Эмили Ратаковски на отдыхе

Модель Эмили Ратаковськи отдохнула вместе с мужем в Майами.

Пару видели на пляже вместе с друзьями.

Эмили нарядилась в бикини Vulcan из своей коллекции купальников Inamorata. Купальник едва прикрывал интимные места Эмили

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Кстати, в похожем крошечном бикини часто позирует балерина Анастасия Волочкова, за что ее критикуют.

Ратаковськи вышла замуж за бофренда после нескольких недель свиданий, хотя заявила, что знала его годами. Эмили известна не только своей модельной карьерой, а и съемками в кино и откровенных клипах.

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