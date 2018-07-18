Пышногрудая Мисс Перу топлес позирует в кустах

Пола Манзанал, известна победительница конкурса "Мисс Перу- 2014", поделилась очередным откровенным фото. Красавица позирует топлес в кустах.

"Я люблю людей, которые говорят за моей спиной. Это то, где их место. А именно, позади", - подписала фото Мисс Перу.

Звезда также известна, как Miss Swimsuit International, который получила в 2014 году. Сотрудничает с дизайнерами одежды, купальников и аксессуаров.

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В Инстаграм имеет 1.3 млн. фолловеров.

Ранее модель Алексис Скай, известная своими отношениями с рэпером Вилли Максвеллом известного также, как Fetty Wap, запостила очередное откровенное фото. Звезда щеголяет татуированными ягодицами в откровенном наряде.