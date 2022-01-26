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среда, 26 января 2022 17:41

"Нам не стыдно" – Евгений Кот сфотографировал жену в бикини со смелого ракурса
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Хореограф Евгений Кот вместе с любимой Натальей Татаринцевой отдыхал на Мальдивских островах. С курорта пара делилась страстными фотографиями и видео.

На одном из кадров, опубликованных в Instagram, супруги позируют у бассейна. Татаринцева соблазнительно задрала ногу на экс-участника "Танців з зірками".

Хореограф Евгений Кот позировал с женой Натальей Татаринцевой на Мальдивских островах
Фото: instagram.com/kot_jenya
Любимая танцорка устраивала позирование топлесс
Пара часто делится страстными фото
Пара часто делится страстными фото
Пара часто делится страстными фото

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Также Кот показал ролик, на котором влюбленные целуются.

"И нам не стыдно", – написал танцор в посте.

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Публикация от Евгений Кот (@kot_jenya)

Кот поделился, почему отказался участвовать в новом сезоне шоу "Танці з зірками". В 2019 году он с актрисой Ксенией Мишиной победили в проекте, а в этом году стали судьями в шоу "Україна має талант".

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