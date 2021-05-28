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пятница, 28 мая 2021 17:05

Евгений Кот рвал штаны во время танцевального выступления

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Евгений Кот рвал штаны во время танцевального выступления
Евгений Кот вспомнил, как из него шутили коллеги по сцене. Фото: предоставлено пресс-службой "Нового канала"

Танцор Евгений Кот поделился воспоминаниями, как с него шутили коллеги. Хореограф также вспомнил, какие курьезы с ним случались на сцене.

Об этом рассказал в программе Improv Live Show, что показывает "Новый канал".

"Было такое, что во время выступлений я должен был ловить партнершу. Поймал, а сам упал - сел на пятую точку. Бывало, что выключалась фонограмма, а я просто продолжал танцевать. Несколько раз рвал штаны прямо во время номера. К счастью, это была съемка, дубли, и я дотанцовывал все, не обращая внимания на инцидент, а потом забегал за сцену, и там мне быстро все зашивали. Но выходил и снова их рвал. Это было очень весело. Один из таких моментов, кстати, произошел совершенно недавно - на съемках ко Дню Независимости. Снимали среди белого дня на Почтовой площади, а у меня вот такой курьез", - поделился Кот.

Также он вспомнил, как из него шутили коллеги по сцене.

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"Помню, был номер, где ребята выносили меня на сцену, как манекен, ставили, и уже с этой позиции я начинал свой сольный танец. И вот как-то они вынесли меня прямо в зрительный зал и поставили между рядами. Мне пришлось начинать номер там и, танцуя, самостоятельно выходить на сцену", - рассказал хореограф.

В 12-м выпуске интеллектуально-развлекательного шоу "Где логика?" соревновались танцовщица Алена Шоптенко и фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина против хореографов-танцоров Влада Ямы и Евгения Кота. Две звездные команды боролись за призы "Железная логика", разгадывая загадки и ребусы в четырех раундах и финале. Задачи имеют целью проверить логику, сообразительность, внимательность и скорость мышления участников.

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