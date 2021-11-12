"Знаю себе цену" - Евгений Кот признался, почему не возвращается на паркет "Танців із зірками"

Танцор Евгений Кот поделился, почему отказался участвовать в новом сезоне шоу "Танці з зірками". В 2019 году он с актрисой Ксенией Мишиной победили в проекте, а в этом году стали судьями в шоу "Україна має талант".

Автор: instagram.com/kot_jenya Хореограф Евгений Кот поделился, почему не возвращается на паркет танцевального шоу

Хореограф отметил, что его приглашают в танцевальный проект каждый год. Но заверил в интервью изданию КП, что это для него уже пройденный этап.

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"Я человек, знающий цену себе, своей профессии, поэтому не хотелось тратить так много времени, сил и здоровья, которые забирал проект, и при этом не зарабатывать столько, во сколько я оцениваю свой труд. Мне интересны другие роли. В этом году тоже приглашали, но вы знаете, что я выбрал", - сказал Кот.

Хореограф Евгений Кот рассказал, как разыгрывают коллеги друг друга. Он отметил, что артисты шутят друг над другом в последний съемочный день или выступление в туре.