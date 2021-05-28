"Вместо воды налили водку" - Евгений Кот поделился розыгрышами коллег на сцене

Евгений Кот поделился, как артисты разыгрывают друг друга. Фото: предоставлено пресс-службой "Нового канала"

Хореограф Евгений Кот рассказал, как разыгрывают коллеги друг друга. Он отметил, что артисты шутят друг над другом в последний съемочный день или выступление в туре.

Танцор поделился за кулисами Improv Live Show на "Новом канале", что он с коллегами часто придумывал розыгрыши для партнеров и друзей.

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"Когда-то был тур проекта "Танцуют все". Мой коллега должен был в номере подходить с девушкой к столику, брать стакан и якобы выпивать вино. Обычно там была налита вода, но в тот раз мы решили пошутить и налили водки. И во время концерта он выпил этого крепкого напитка. Конечно же, сразу выплюнул. И, слава Богу, обошлось без травм, потому что именно из-за этого он случайно уронил партнершу", - поделился Кот.

Танцор Евгений Кот поделился воспоминаниями, как с него шутили коллеги. Хореограф также вспомнил, какие курьезы с ним случались на сцене.