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вторник, 25 мая 2021 19:52

Влад Яма раздел партнершу во время выступления

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Влад Яма раздел партнершу во время выступления
Танцор отметил, что ничего не почувствовал. Фото: предоставлено пресс-службой "Нового канала"

Хореограф Влад Яма поделился деликатной ситуацией во время выступления на сцене. Он вспомнил случай в Запорожье.

Об этом рассказал в проекте Improv Live Show, который показывает "Новый канал".

"Тогда я ежедневно принимал участие в шоу-программе в ресторане. Выступали мы так: была пара - мы с партнершей, а еще отдельно - балет. Как-то в выходные один парень заболел. И меня попросили выучить пару номеров, чтобы заменить его. В первом же из них мы с коллегой поднимали партнершу над собой в некой позе "Иисуса Христа" - с раскинутыми руками. И во время этого верхней частью своего костюма она зацепилась за мой", - поделился Яма.

Танцор отметил, что ничего не почувствовал.

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"Спокойно подняли ее над головой, затем сделали несколько медленных оборотов под классную музыку. Когда посмотрел на зрителей, понял, что они как-то странно реагируют - чем-то поражены. Оказалось, что верх костюма партнерши полностью слетел, и мы ее вращали с голой грудью. Сами этого не видели, но зрителям было интересно", - добавил мужчина.

В 12-м выпуске интеллектуально-развлекательного шоу "Где логика?" соревновались танцовщица Алена Шоптенко и фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина против хореографов-танцоров Влада Ямы и Евгения Кота. Две звездные команды боролись за призы "Железная логика", разгадывая загадки и ребусы в четырех раундах и финале. Задачи имеют целью проверить логику, сообразительность, внимательность и скорость мышления участников.

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