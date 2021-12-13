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понедельник, 13 декабря 2021 11:44

Мишина раскрыла причину расставания с Эллертом: "Это постоянная боль"
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Актриса и героиня первого сезона романтического реалити "Холостячка" 32-летняя Ксения Мишина откровенно рассказала, почему разорвала отношения с шоуменом 35-летним Александром Эллертом.

Женщина отметила, что их отношения были для нее постоянным стрессом, рассказала в интервью программе "Світське життя".

"У нас были замечательные отношения. У них было много яркого и положительного, много плюсов. Но, конечно, были и минусы. Разные стороны каждого человека, которые должны притереться, найти что-то общее. И мы пытались это сделать. Но, к сожалению, не получилось", - сказала Мишина.

По ее словам, у них "были и ссоры".

"И постоянные эмоциональные всплески. Я понимала, что это слишком и так нельзя. Я чувствовала себя плохо, и это постоянная боль, ее выдерживать сложно. Мы с ним эмоциональны, и я понимала, что мы просто заблудились и выхода нет", - добавила актриса.

Актриса и героиня первого сезона романтического реалити "Холостячка" Ксения Мишина откровенно рассказала, почему разорвала отношения с шоуменом Александром Эллертом
Фото: instagram.com/misha.k.ua
Актриса и героиня первого сезона романтического реалити "Холостячка" Ксения Мишина откровенно рассказала, почему разорвала отношения с шоуменом Александром Эллертом
Актриса и героиня первого сезона романтического реалити "Холостячка" Ксения Мишина откровенно рассказала, почему разорвала отношения с шоуменом Александром Эллертом
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Одной из главных причин, по словам звезды, было то, что она много работает

Одной из главных причин, по словам звезды, было то, что она много работает.

"Я поняла, что не могу больше существовать в этих отношениях, что мне больно и неприятно. И ему тоже больно, и он не знает, как это разрулить. И принять такое решение, мне кажется, было правильно", - отметила она.

Но кинозвезда также добавила, что "видела ценность в этих отношениях".

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"Я не знаю, что будет дальше. Не знаю, как мы будем дальше жить, будем ли вместе. Видела большую ценность в этих отношениях. Но когда находишься в постоянном стрессе, все постепенно сходит на "нет". Женщина в постоянном стрессе не может долго существовать", - сказала Мишина.

В июле Ксения Мишина заявила о разрыве отношений с шоуменом Александром Эллертом. А мужчина в сентябре признавался, что после расставания с актрисой продолжает отслеживать и лайкать ее фото в соцсетях. Именно так он поддерживает отношения после расставания.

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Дата
13
декабря

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