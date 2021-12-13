Мишина раскрыла причину расставания с Эллертом: "Это постоянная боль"

Актриса и героиня первого сезона романтического реалити "Холостячка" 32-летняя Ксения Мишина откровенно рассказала, почему разорвала отношения с шоуменом 35-летним Александром Эллертом.

Женщина отметила, что их отношения были для нее постоянным стрессом, рассказала в интервью программе "Світське життя".

"У нас были замечательные отношения. У них было много яркого и положительного, много плюсов. Но, конечно, были и минусы. Разные стороны каждого человека, которые должны притереться, найти что-то общее. И мы пытались это сделать. Но, к сожалению, не получилось", - сказала Мишина.

По ее словам, у них "были и ссоры".

"И постоянные эмоциональные всплески. Я понимала, что это слишком и так нельзя. Я чувствовала себя плохо, и это постоянная боль, ее выдерживать сложно. Мы с ним эмоциональны, и я понимала, что мы просто заблудились и выхода нет", - добавила актриса.

Фото: instagram.com/misha.k.ua

Одной из главных причин, по словам звезды, было то, что она много работает.

"Я поняла, что не могу больше существовать в этих отношениях, что мне больно и неприятно. И ему тоже больно, и он не знает, как это разрулить. И принять такое решение, мне кажется, было правильно", - отметила она.

Но кинозвезда также добавила, что "видела ценность в этих отношениях".

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"Я не знаю, что будет дальше. Не знаю, как мы будем дальше жить, будем ли вместе. Видела большую ценность в этих отношениях. Но когда находишься в постоянном стрессе, все постепенно сходит на "нет". Женщина в постоянном стрессе не может долго существовать", - сказала Мишина.

В июле Ксения Мишина заявила о разрыве отношений с шоуменом Александром Эллертом. А мужчина в сентябре признавался, что после расставания с актрисой продолжает отслеживать и лайкать ее фото в соцсетях. Именно так он поддерживает отношения после расставания.