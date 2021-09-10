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пятница, 10 сентября 2021 11:53

"Скупаю цветы во всех магазинах": Эллерт рассказал об отношениях с Мишиной после расставания

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&quot;Скупаю цветы во всех магазинах&quot;: Эллерт рассказал об отношениях с Мишиной после расставания
Эллерт следит за Мишин в соцсетях. Фото: instagram/ellert_a

Победитель реалити-шоу "Холостячка" Александр Эллерт после развода с актрисой Ксенией Мишин, продолжает отслеживать и лайкать ее фото в соцсетях.

Именно так он поддерживает отношения после расставания, рассказывает Эллерт в интервью "Люкс ФМ".

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"Я скупаю цветы во всех цветочных магазинах. Надеюсь, она их не перепродает. В таких мы отношениях", - сказал Эллерт.

Актриса и героиня первого сезона "Холостячки" 32-летняя Ксения Мишина заявила о разрыве отношений с шоуменом 34-летним Александром Эллерт.

Об этом написала в Instagram: "Мы больше не пара, это мое окончательное решение". На это Эллерт опубликовал неоднозначный скриншот, где объясняется, что такое драма.

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