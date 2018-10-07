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воскресенье, 07 октября 2018 08:09

Маша Ефросинина после "Танцев со звездами" больше не будет участвовать в телеконкурсах

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Маша Ефросинина после &quot;Танцев со звездами&quot; больше не будет участвовать в телеконкурсах
Маша Ефросинина прокомментировала свое участие в "Танцах со звездами" Фото: Голос шоубиза

Телеведущая Маша Ефросинина вылетела из проекта "Танцы со звездами". Будет ли снова участвовать в телесоревновании, рассказала в передаче "Светская жизнь" на телеканале 1 + 1.

"Я отвечу на вопрос, жалею ли о своем участии в" Танцах со звездами "позже, ведь убеждена, что самое интересное там впереди. В телевизионных соревнованиях больше никогда не буду участвовать. Но могу сказать одно, что у меня сейчас тело моей мечты , я продолжаю танцевать, три раза в неделю занимаюсь латиной, прекрасно чувствую себя физически, считаю, что жалеть о чем-то, это глупое дело. Я из многих физических нагрузок, которые перепробовала в своей жизни, а их были у меня десятки, я нашла свое. Меня в форму, в лад приводят именно танцы. Возможно, это гормон счастья на меня влияет, но даже , если я буду отжиматься 300 раз от пола, у меня не будет таких ног и рук, как после 3 часов в танцзале ", - говорит Мария Ефросинина.

По словам продюсеров шоу, этот сезон "Танцев со звездами" собрал самых популярных в соцсети личностей в Украине. Дольше велись переговоры с Павлом Зибровым.

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В шестом выпуске шоу "Танцы со звездами" принимали участие 9 звездных пар. Эфир прошел под особой темой под названием "Танцы с детьми", где участники танцевали с маленькими помощниками и рассказали зрителям личные истории с юности.

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Дата
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