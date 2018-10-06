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суббота, 06 октября 2018 04:55

Осадчая в костюме невесты, Горбунов и Melovin приехали на "Скажене весілля"
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На днях в широкий украинский прокат вышла комедия "Скажене Весілля".

В честь долгожданной премьеры в кинотеатре "Киевская Русь" на самом большом киноэкране страны состоялся специальный показ фильма с участием актеров и звезд, команды фильма и более тысячи гостей.

Сочные яблоки и праздничные коктейли, свадебная арка, цветы, шарики, зажигательный диджей-сет и съемки с дрона, вспышки камер и десятки комментариев для СМИ, огромный фотовол, 8 фотозон, настоящая официальная свадьба и борьба за букет невесты - так проходила народная звездная премьера комедии"Скажене Весілля".

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В фильме идет речь об украинце, чья дочь решила выйти замуж за темнокожего француза. Отец невесты мыслит стереотипами, будущий зять тоже имеет своеобразное представление об Украине.

Актриса Анастасия Оруджева признается Gazeta.ua, что стереотипы относительно восприятия иностранцев, еще существуют в регионах и с ними надо бороться. В целом опыт съемок в кино ей понравился.

"Я впервые работала в таком формате. Было очень интересно. Мы снимали один день, Когда происходит свадьба - 4 дня. Погода менялась, а мы были вынуждены выходить в тех же костюмах, было то холодно, то жарко. С моим партнером Юрием Горбуновым знакомая давно, еще с "Лиги смеха". Юра такой, какой и в телевизоре: добрый, открытый, веселый ", - говорит Анастасия Оруджева, которая сыграла в фильме одну из ролей.

Поздравить команду ленты пришли друзья, партнеры и спонсоры, представители киноиндустрии, медиа и шоу-бизнеса: Екатерина Осадчая, Маша Ефросинина и Тимур Хромаев, Руслан Сеничкин, Леся Матвеева, Ирина Горовая, Олег "Фагот" Михайлюта, Ольга Слонь, председатель Государственного агентства Украины по вопросам кино Филипп Ильенко, писатель и сценарист Андрей Кокотюха, Melovin и более тысячи гостей. Катя Осадчая прибыла в образе, который напоминал наряд невесты.

Но прежде чем посмотреть "Скажене Весілля" гости вечеринки, актеры и звезды стали свидетелями настоящей свадьбы. "Скажених" молодоженов Инну Камышовую и Александра Рудя команда проекта выбрала в рамках конкурса, прошедшего в социальных сетях фильма накануне выхода ленты в широкий прокат. Пару счастливчиков официально женил сервис ГОТОВО, а почетными свидетелями стали - Юрий Горбунов и Анастасия Оруджова. В память о своей безумной свадьбе молодожены получили свидетельство о браке от фильма, а официальный документ им лично вручил руководитель главного территориального управления юстиции в г.. Киеве Станислав Куценко.

Поздравили молодых звездные актеры и команда фильма: актер и продюсер Юрий Горбунов, продюсеры Ирина Костюк и Надежда Коротушка, режиссер фильма Влад Дикий и сценаристы Николай Куцик и Алексей Приходько, оператор Тимофей Аврамчук, актер Джимми Воха-Воха, прилетевший в Киев из Парижа специально на премьеру фильма, Алексей Супрун (Петро Бампер), Анастасия Оруджова ( "Трио Различные"), Полина Василиса, Назар Заднепровский, Вера Кобзарь, Леся Самаева, Арам Арзуманян и Инна Приходько.

Свадебную атмосферу подогревали "скажені" коктейли и dj-микс хитовых саундтреков, которые эксклюзивно для проекта написал музыкальный продюсер ленты Алексей Потапенко (Потап).

После росписи гости безумной вечеринки первыми посмотрели звездную комедию "Скажене Весілля" на самом большом киноэкране и в самой большом кинозале страны.

Официальные саундтреки песню "Самый лучший день" исполнили дуэтом Потап (Алексей Потапенко) и Олег Винник, а композицию "Луч" - спели вместе MOZGI, Michelle Andrade и "Время и Стекло". Кроме того, для саундтрека фильма было использовано много хитов из библиотеки продюсерского центра MOZGI Entertainment, который также стал со-продюссером фильма.

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