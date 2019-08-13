Лиам Хемсворт впервые после расставания написал о бывшей в соцсети

Фото: Instagram

Австралийский актер 29-летний Лиам Хемсворт впервые, после новости о разводе с певицей 26-летней Майли Сайрус, написал об этом в Instagram. В подписи к фото заката он обратился к своим поклонникам.

"Всем привет. Только короткая записка, чтобы сказать, что мы с Майли недавно расстались, я желаю ей ничего, кроме здоровья и счастья в движении вперед. Мира и любви", - написал актер. Также он добавил, что по поводу развода не дает каких-либо комментариев СМИ.

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Очевидно, "движением вперед" Хемсворт назвал новые отношения певицы. На прошлой неделе Сайрус застали за поцелуями с блогершей Кейтлин Картер, 30 лет. Подруги отдыхали на озере Комо в Италии. В отпуск она отправилась через сутки после сообщения о разводе с актером.

Во вторник Лиама застали на прогулке в австралийском городе Байрон-Бей со старшим братом Крисом, звездой франшизы о Торе. Западные СМИ предположили, что младший Хемсворт остановился на вилле брата. "Лиам и Майли согласились расстаться. Они решили, что именно это лучший выход, пока оба сосредоточиваются на себе и карьере", - говорится в сообщении представителя певицы.