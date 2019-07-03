Майли Сайрус сняла мать в эпатажном клипе

 
Ексклюзивы
1/5
"Сваты" возвращаются на экраны: зачем это Зеленскому и "1+1"
"Сваты" возвращаются на экраны: зачем это Зеленскому и "1+1"
Просмотров: 2529
"Цены на еду зависят от магазина" - украинец про жизнь в Израиле
"Цены на еду зависят от магазина" - украинец про жизнь в Израиле
Просмотров: 1791
"Меня легонько задел осколок. А рядом лежал убитый Василий Слипак"
"Меня легонько задел осколок. А рядом лежал убитый Василий Слипак"
Просмотров: 1674
Кого из пленных вернули в Украину
Кого из пленных вернули в Украину
Просмотров: 3502
Что ждет Фирташа в США - прогноз эксперта
Что ждет Фирташа в США - прогноз эксперта
Просмотров: 2376
Россия давно хочет выйти из ПАСЕ и не играть в права человека
Россия давно хочет выйти из ПАСЕ и не играть в права человека
Просмотров: 729
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Просмотров: 1683
Мы сложили оружие, и Европа решила мириться с РФ - Портников о возвращении России в ПАСЕ
Мы сложили оружие, и Европа решила мириться с РФ - Портников о возвращении России в ПАСЕ
11 Просмотров: 25056
Россия может устроить кризис в Молдове в любой момент
Россия может устроить кризис в Молдове в любой момент
Просмотров: 846
Жаркое лето на Луганщине: как живут на передовой защитники Попасной
Жаркое лето на Луганщине: как живут на передовой защитники Попасной
Просмотров: 3843
Фото
Все фото
18
42
5
7
6
Хрень все эти ваши условности: как прошел рок-фестиваль Дунайская сечь - 2019
Хрень все эти ваши условности: как прошел рок-фестиваль Дунайская сечь - 2019
В Опошне на Полтавщине отгуляли Национальный фестиваль гончарства - фото
В Опошне на Полтавщине отгуляли Национальный фестиваль гончарства - фото
Канадская театральная компания показала в Киеве спектакль-зингшпиль
Канадская театральная компания показала в Киеве спектакль-зингшпиль
Назарий Яремчук &quot;поймал&quot; рак после Чернобыля
Назарий Яремчук "поймал" рак после Чернобыля
Знаменитая &quot;Червона рута&quot; была посвящена девушке из Коломыи
Знаменитая "Червона рута" была посвящена девушке из Коломыи
Видео
Все видео
Известны самые ожидаемые кинопремьеры июля
Известны самые ожидаемые кинопремьеры июля
Песню о любви послушали 400 млн зрителей
Песню о любви послушали 400 млн зрителей
Казацкий фестиваль пройдет на энергии солнца
Казацкий фестиваль пройдет на энергии солнца
Звезды мировой оперы выступят бесплатно
Звезды мировой оперы выступят бесплатно
Алан Бадоев вернул на сцену группу Kazaky
Алан Бадоев вернул на сцену группу Kazaky
Интервью
1/5
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
Просмотров: 477
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Просмотров: 1683
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
Просмотров: 1647
Полтавчанин делает полезные чипсы, которые помогают худеть
Полтавчанин делает полезные чипсы, которые помогают худеть
Просмотров: 2196
Каждый украинец может подать в суд на Россию. Мы должны дожать их экономическими санкциями - Данилюк
Каждый украинец может подать в суд на Россию. Мы должны дожать их экономическими санкциями - Данилюк
2 Просмотров: 11160
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
01 июля 2019
5 Просмотров: 963
Голка під нігті
Люблю тягнути до ­останнього. У 12 років я був уже достатньо дорослий, щоб самому йти до радянського стоматолога, але не достатньо свідомий, щоб ...
среда, 03 июля 2019 13:05

Майли Сайрус сняла мать в эпатажном клипе

  Комментировать
Майли Сайрус сняла мать в эпатажном клипе
Майли Сайрус в этом году планирует выпустить еще 2 мини-альбома. popsugar.com

Певица Майли Сайрус представила видео на песню Mother's Daughter - "Мамина дочь". В клипе артистка демонстрирует различные проявления женской сексуальности, чем подчеркивает свою феминистской позицию. Там можно увидеть трансгендерных людей, обнаженных людей, трусы крупным планом, мать певицы и намеки на Богоматерь. Сама Сайрус позирует на видео в красном латексном костюме.

Клип сняли на одну из песен нового мини-альбома певицы. В пластинку She is coming или "Она приходит" вошло 6 песен. Только 2 из них исполнительница спела сольно. В записи других композиций участвовали Ру Пол и рэперы Swae Lee, Mike Will Made It и Ghostface Killah. Эта пластинка является первой частью из трех запланированных мини-альбомов. Когда выйдут следующие неизвестно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Рэпер Logic нашел замену для Eminem

Певица Майли Сайрус нередко играет в кино, за жизнь исполнила 22 роли в фильмах и телевизионных шоу. Последнее появление артистки состоялась в сериале "Черное зеркало", где сыграла эпатажную поп-звезду.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Майли Сайрус сняла мать в эпатажном клипе». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
03
июля

Украинцы основали организацию в США

В России умер осужденный украинский священник

Изобретение немца напоминал велосипед

Самое читаемое
Первая леди Елена Зеленская нарушила президентский этикет
Первая леди Елена Зеленская нарушила президентский этикет
4
 1 Просмотров: 36065
Украина потеряла безвиз с двумя странами
Украина потеряла безвиз с двумя странами Просмотров: 28328
Фото уничтоженного &quot;Хаммера&quot;, в котором погибла военный медик Ирина Шевченко
Фото уничтоженного "Хаммера", в котором погибла военный медик Ирина Шевченко
8
 Просмотров: 11925
Конституционный суд отпустил на свободу боевика-мажора из ЛНР
Конституционный суд отпустил на свободу боевика-мажора из ЛНР 3 Просмотров: 9936
&quot;Изменилась до неузнаваемости&quot; - Селена Гомес засветила целлюлит на пляже
"Изменилась до неузнаваемости" - Селена Гомес засветила целлюлит на пляже
8
 Просмотров: 9676
Культура
Известны самые ожидаемые кинопремьеры июля
Известны самые ожидаемые кинопремьеры июля
Представят неизвестные записи Элвиса Пресли
Представят неизвестные записи Элвиса Пресли Просмотров: 18
Хрень все эти ваши условности: как прошел рок-фестиваль Дунайская сечь - 2019
Хрень все эти ваши условности: как прошел рок-фестиваль Дунайская сечь - 2019
18
 Просмотров: 612
Всех псов ссылают на свалку: интересные фильмы о собаках
Всех псов ссылают на свалку: интересные фильмы о собаках Просмотров: 144
В Опошне на Полтавщине отгуляли Национальный фестиваль гончарства - фото
В Опошне на Полтавщине отгуляли Национальный фестиваль гончарства - фото
42
 Просмотров: 1017
Больше всего комментируют
14
Украина нуждается в союзе Зеленского и Тимошенко - политолог
11
Вакарчук рассказал о прогульщице Тимошенко
9
Пророссийскому блогеру Шарию разрешили баллотироваться в нардепы
6
Рассказали, сколько рабочих мест займут роботы до 2030-го
5
Голка під нігті
Голосов: 981
Голосование Кто бы наилучше представил Украину на Евровидении 2019 в Тель-Авиве?
  • Freedom Jazz
  • Yuko
  • Maruv
  • Brunettes Shoot Blondes
  • KAZKA
  • Анна-Марія
  • Кто-то из полуфиналистов Нацотбора
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua