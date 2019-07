Майли Сайрус сняла мать в эпатажном клипе

Майли Сайрус в этом году планирует выпустить еще 2 мини-альбома. popsugar.com

Певица Майли Сайрус представила видео на песню Mother's Daughter - "Мамина дочь". В клипе артистка демонстрирует различные проявления женской сексуальности, чем подчеркивает свою феминистской позицию. Там можно увидеть трансгендерных людей, обнаженных людей, трусы крупным планом, мать певицы и намеки на Богоматерь. Сама Сайрус позирует на видео в красном латексном костюме.

Клип сняли на одну из песен нового мини-альбома певицы. В пластинку She is coming или "Она приходит" вошло 6 песен. Только 2 из них исполнительница спела сольно. В записи других композиций участвовали Ру Пол и рэперы Swae Lee, Mike Will Made It и Ghostface Killah. Эта пластинка является первой частью из трех запланированных мини-альбомов. Когда выйдут следующие неизвестно.

Певица Майли Сайрус нередко играет в кино, за жизнь исполнила 22 роли в фильмах и телевизионных шоу. Последнее появление артистки состоялась в сериале "Черное зеркало", где сыграла эпатажную поп-звезду.