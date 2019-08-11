Майли Сайрус целовалась с подругой сразу после развода с Лиамом Хемсвортом

Фото: @redcarpetmood

Американская актриса и певица Майли Сайрус и актер Лиам Хемсворт расстались после полугода брака.

Звезды не могли ужиться под одной крышей, поэтому решили разорвать отношения, сообщило издание People.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Майли Сайрус засветила стройную фигуру в крохотном бикини

Как только молодые супруги развелись, Сайрус сразу отправилась отдыхать с подругой блогера Кейтлин Картер.

Папарацци застали девушек на пляже. Подруги нежно обнимались и целовались.

Пользователи сети засыпали снимки комментариями.

"Больные на голову", "у нее же был муж-красавчик", "на кого Майли променяла такого классного актера", "я думала, что она замужем".

Недавно Майли Сайрус рассказала об интимных подробностях жизни с мужем Хемсворт и отметила, что ее привлекают женщины.