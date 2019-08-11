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воскресенье, 11 августа 2019 12:29

Майли Сайрус целовалась с подругой сразу после развода с Лиамом Хемсвортом
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Майли Сайрус и Кэйтлин Картер отдыхали вместе на пляже
Фото: @redcarpetmood
Майли Сайрус и Кэйтлин Картер отдыхали вместе на пляже
Майли Сайрус и Кэйтлин Картер отдыхали вместе на пляже
Майли Сайрус и Кэйтлин Картер отдыхали вместе на пляже
Майли Сайрус и Кэйтлин Картер отдыхали вместе на пляже

Американская актриса и певица Майли Сайрус и актер Лиам Хемсворт расстались после полугода брака.

Звезды не могли ужиться под одной крышей, поэтому решили разорвать отношения, сообщило издание People.

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Как только молодые супруги развелись, Сайрус сразу отправилась отдыхать с подругой блогера Кейтлин Картер.

Папарацци застали девушек на пляже. Подруги нежно обнимались и целовались.

Пользователи сети засыпали снимки комментариями.

"Больные на голову", "у нее же был муж-красавчик", "на кого Майли променяла такого классного актера", "я думала, что она замужем".

Недавно Майли Сайрус рассказала об интимных подробностях жизни с мужем Хемсворт и отметила, что ее привлекают женщины.

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Дата
11
августа

Zatemnennya sontsya spivpalo z avtohonkamy Tysyachi kyyan sposterihaly zatemnennya iz spetsialʹnymy okulyaramy . Pid chas sonyachnoho zatemnennya, shchob ne nashkodyty ocham, fakhivtsi rekomenduyutʹ korystuvatysya okulyaramy z metalizovanym pokryttyam, ne pronyknym dlya infrachervonoho vyprominyuvannya. Takozh mozhna vykorystovuvaty zakopchene sklo abo zasvichenu i potim proyavlenu fotoplivku. Moreplavetsʹ i pershovidkryvach Khrystofor Kolumb vyrishyv zalyakaty indiantsiv, vykorystovuyuchy znannya astronomiyi. Vin vyyavyv, shcho v nich na 1 bereznya 1504 roku vidbudetʹsya povne misyachne zatemnennya. Kolumb povidomyv vozhdyam indiantsiv, shcho yoho bohy obureni povedinkoyu i nezabarom prodemonstruyutʹ tse. Indiantsi v zhakhu staly prosyty vybachennya. Показати більше 700/5000 Затмение солнца совпало с автогонками

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