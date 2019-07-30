Майли Сайрус засветила стройную фигуру в крохотном бикини

Американская певица Майли Сайрус порадовала сеть сексуальными снимками в бикини.
Знаменитость разместила фото с отдыха в Instagram.
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На фотографиях Сайрус позировала в бассейне на надувном матрасе. Для отдыха Майли выбрала красное бикини и солнцезащитные очки.
Поклонники засыпали знаменитость комплиментами в комментариях.
"Слишком горячо", "ты словно торнадо", "перестань быть такой сексуальной", "королева", "богиня".
Недавно актриса и певица Майли Сайрус рассказала об интимных подробностях жизни с мужем Лиамом Хемсвортом и отметила, что ее привлекают женщины.
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