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среда, 31 июля 2019 01:37

Майли Сайрус засветила стройную фигуру в крохотном бикини
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Майли Сайрус показала стройную фигуру в сети
Фото: @mileycyrus
Майли Сайрус показала стройную фигуру в сети
Майли Сайрус показала стройную фигуру в сети
Майли Сайрус показала стройную фигуру в сети
Майли Сайрус показала стройную фигуру в сети

Американская певица Майли Сайрус порадовала сеть сексуальными снимками в бикини.

Знаменитость разместила фото с отдыха в Instagram.

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На фотографиях Сайрус позировала в бассейне на надувном матрасе. Для отдыха Майли выбрала красное бикини и солнцезащитные очки.

Поклонники засыпали знаменитость комплиментами в комментариях.

"Слишком горячо", "ты словно торнадо", "перестань быть такой сексуальной", "королева", "богиня".

Недавно актриса и певица Майли Сайрус рассказала об интимных подробностях жизни с мужем Лиамом Хемсвортом и отметила, что ее привлекают женщины.

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