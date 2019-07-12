Лесбийский каминг-аут: Майли Сайрус откровенно рассказала о сексуальной ориентации

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Американская актриса и певица Майли Сайрус рассказала об интимных подробностях жизни с мужем Лиамом Хемсвортом и отметила, что ее привлекают женщины.

Знаменитость дала откровенное интервью журналу Elle о сексуальной ориентации.

По словам Сайрус, ее отношения с мужем уникальны.

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"Я не уверена, что смогу обсуждать Лиама с посторонними людьми, тому что наши отношения очень сложные, современные и не такие, как у других. Факт того, что я замужем, заставляет людей растеряться", - рассказала Майли о муже.

Сайрус сделала лесбийский каминг-аут и заявила, что брак не мешает ее сексуальной ориентации.

"Я не бегу сразу на кухню готовить обед, когда прихожу домой. Да, у меня гетеросексуальные отношения, но меня привлекают женщины", - призналась знаменитость.

Рожать детей не входит в планы Сайрус. Она считает, что можно жить полноценной жизнью без детей

Недавно певица Майли Сайрус представила видео на песню Mother's Daughter - "Мамина дочь". В клипе артистка демонстрирует различные проявления женской сексуальности, чем подчеркивает свою феминистской позицию.