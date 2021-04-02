Кто из звезд щеголяет своими тату

Фото: instagram.com/becky_holt_bolt

Жительницу английского графства Чешир 33-летнюю Бекки Голт захейтилы за необычную внешность в сети. Женщина неоднократно слышит оскорбления через то, что 95% ее тела в тату.

Gazeta.ua подготовила подборку о знаменитостях, которые имеют тату и постоянно щеголяют этим.

Британская певица Рита Ора часто предстает перед публикой в ​​экстравагантных нарядах. Пикантности образу придают еще и татуировки. Ора имеет тату на руках, пальцах, плечах, на ухе, шеи и под грудью.

Автор: instagram.com/ritaora Рита Ора часто предстает перед публикой в ​​экстравагантных нарядах. Пикантности образу придают еще и татуировки

Голливудская актриса Анджелина Джоли в свое время злоупотребляла количеством татуировок. Правда, некоторые из них она уже удалила.

Автор: instagram.com/angelinajolie_offiicial Анджелина Джоли в свое время злоупотребляла количеством татуировок

Американская певица 62-летняя Мадонна сделала первую татуировку в декабре прошлого года. Теперь на ее запястье красуется лаконичная надпись. Буквы L R D M S E является аббревиатурой первых букв имен ее детей.

Автор: instagram.com/madonna 62-летняя Мадонна сделала свою первую татуировку в декабре прошлого года

Среди украинских звезд часто щеголяет рисунками на теле фитнес-модель и телеведущая 42-летняя Валерия Крук. На ее руке изображены завитки с цветами лилии. Но, по словам Валерии, она вынуждена была сделать татуировку, чтобы скрыть шрамы после аварии. Также Крук имеет тату на спине вдоль линии позвоночника.

Автор: instagram.com/valeriyakruk Валерия Крук часто щеголяет рисунками на теле

Супруга актера Дмитрия Ступки, блогер и телеведущая Полина Логунова неоднократно демонстрировала тату на ноге и бедре во время откровенных фотосессий. Еще один большой рисунок украшает руку телеведущей.

Автор: instagram.com/polinalogunova Полина Логунова неоднократно демонстрирует тату во время откровенных фотосессий

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Солистка группы The Hardkiss Юлия Санина показала новую татуировку. Соответствующее фото она обнародовала в Instagram. На фотографии звезда появилась в джинсовой рубашке, которую украсила брошь в форме ласточки.