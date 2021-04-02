Кто из звезд щеголяет своими тату

Жительницу английского графства Чешир 33-летнюю Бекки Голт захейтилы за необычную внешность в сети. Женщина неоднократно слышит оскорбления через то, что 95% ее тела в тату.
Gazeta.ua подготовила подборку о знаменитостях, которые имеют тату и постоянно щеголяют этим.
Британская певица Рита Ора часто предстает перед публикой в экстравагантных нарядах. Пикантности образу придают еще и татуировки. Ора имеет тату на руках, пальцах, плечах, на ухе, шеи и под грудью.
Голливудская актриса Анджелина Джоли в свое время злоупотребляла количеством татуировок. Правда, некоторые из них она уже удалила.
Американская певица 62-летняя Мадонна сделала первую татуировку в декабре прошлого года. Теперь на ее запястье красуется лаконичная надпись. Буквы L R D M S E является аббревиатурой первых букв имен ее детей.
Среди украинских звезд часто щеголяет рисунками на теле фитнес-модель и телеведущая 42-летняя Валерия Крук. На ее руке изображены завитки с цветами лилии. Но, по словам Валерии, она вынуждена была сделать татуировку, чтобы скрыть шрамы после аварии. Также Крук имеет тату на спине вдоль линии позвоночника.
Супруга актера Дмитрия Ступки, блогер и телеведущая Полина Логунова неоднократно демонстрировала тату на ноге и бедре во время откровенных фотосессий. Еще один большой рисунок украшает руку телеведущей.
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Солистка группы The Hardkiss Юлия Санина показала новую татуировку. Соответствующее фото она обнародовала в Instagram. На фотографии звезда появилась в джинсовой рубашке, которую украсила брошь в форме ласточки.
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