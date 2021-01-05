Юлия Санина сделала тату с лицом Тины Кароль

Солистка группы The Hardkiss Юлия Санина показала новую татуировку.
Соответствующее фото она обнародовала в социальной сети Instagram.
На фотографии звезда появилась в джинсовой рубашке, которую украсила брошь в форме ласточки.
На руке, которую певица преподнесла ко лбу, видна татуировка. На ней изображены лица Тины Кароль и Саниной, а под ними надпись: "Я не боюсь. Теперь я свободна".
Кароль прокомментировала фотографию: "Моя", - написала певица.
Пока что неизвестно, настоящая ли татуировка на руке в Саниной.
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Тату выполнено по мотивам песни, которую солистка The Hardkiss выполнила в дуэте с Тиной Кароль. Композиция "Свободная" стала официальным саундтреком украинского фильма "Преданная".
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