Юлия Санина сделала тату с лицом Тины Кароль

Солистка группы The Hardkiss Юлия Санина показала новую татуировку.

Соответствующее фото она обнародовала в социальной сети Instagram.

На фотографии звезда появилась в джинсовой рубашке, которую украсила брошь в форме ласточки.

На руке, которую певица преподнесла ко лбу, видна татуировка. На ней изображены лица Тины Кароль и Саниной, а под ними надпись: "Я не боюсь. Теперь я свободна".

Автор: instagram.com/the_hardkiss Юлия Санина и Тина Кароль не скрывают свои дружеские отношения.

Кароль прокомментировала фотографию: "Моя", - написала певица.

Пока что неизвестно, настоящая ли татуировка на руке в Саниной.

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Тату выполнено по мотивам песни, которую солистка The Hardkiss выполнила в дуэте с Тиной Кароль. Композиция "Свободная" стала официальным саундтреком украинского фильма "Преданная".