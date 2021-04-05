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понедельник, 05 апреля 2021 23:46

Королева бурлекса в эротическом белье появилась с прической Юлии Тимошенко
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Королева бурлеска Дита фон Тиз поражает эротическими снимками
Фото: instagram.com/ditavonteese
Королева бурлеска Дита фон Тиз поражает эротическими снимками
Королева бурлеска Дита фон Тиз поражает эротическими снимками
Королева бурлеска Дита фон Тиз поражает эротическими снимками
Королева бурлеска Дита фон Тиз поражает эротическими снимками

Американская фотомодель и исполнительница шоу в стиле бурлеска 48-летняя Дита фон Тиз на этот раз примерила необычный образ.

Звезда как всегда позировала в эротическом белье - черном кружевном комплекте и чулках, но с оригинальной прической. Королева бурлекса надела парик с заплетенной косой, как когда-то делала Юлия Тимошенко.

В ответ на интересное фото модель получила сотни комплиментов.

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Королева бурлеска Дита фон Тиз запостила эротический снимок, на котором позировала топлесс и с розовым кнутом. Звезда дополнила свой образ перчатками и фуражкой в ​​тон.

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