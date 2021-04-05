Королева бурлекса в эротическом белье появилась с прической Юлии Тимошенко

Фото: instagram.com/ditavonteese

Американская фотомодель и исполнительница шоу в стиле бурлеска 48-летняя Дита фон Тиз на этот раз примерила необычный образ.

Звезда как всегда позировала в эротическом белье - черном кружевном комплекте и чулках, но с оригинальной прической. Королева бурлекса надела парик с заплетенной косой, как когда-то делала Юлия Тимошенко.

В ответ на интересное фото модель получила сотни комплиментов.

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Королева бурлеска Дита фон Тиз запостила эротический снимок, на котором позировала топлесс и с розовым кнутом. Звезда дополнила свой образ перчатками и фуражкой в ​​тон.