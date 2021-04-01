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четверг, 01 апреля 2021 07:28

Топлес с розовым кнутом: королева бурлеска запостила новый эротический снимок

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Американская фотомодель и исполнительница шоу в стиле бурлеска 48-летняя Дита фон Тиз поразила своих поклонников новым фото.

В фотоблоге королева бурлеска запостила эротический снимок, на котором позировала топлесс и с розовым кнутом. Звезда дополнила свой образ перчатками и фуражкой в ​​тон.

Автор: instagram.com/ditavonteese
  Королева бурлеска Дита фон Тиз поразила своих поклонников новым фото
Королева бурлеска Дита фон Тиз поразила своих поклонников новым фото

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В заметке знаменитость порадовала поклонников, опубликовав тур со своими выступлениями на 2022. И получила в ответ сотни комплиментов.

Дита фон Тиз часто радует поклонников откровенными фото. Так, недавно поделилась кадром, на котором позировала в красном кружевном белье. Сексуальный образ дополнила поясом с подвязками и черными чулками. Изюминку добавил красный бант на голове. Поклонники были в восторге от роскошной фигуры короллевы бурлекса.

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