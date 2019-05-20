Кейт Миддлтон покаталась на тарзанке и посадила цветы

Фото: @KensingtonRoyal

Жена принца Уильяма Кейт Миддлтон в удобных джинсах и обуви без каблуков посетила Сад дикой природы (Chelsea Flower Garden).

Соответствующие фото представители Кенсингтонского дворца опубликовали в Twitter 18 мая.

Герцогиня Кембриджская помогала ландшафтным архитекторам Адаму Уайту и Андре Дэвису подготовиться к ежегодной выставке цветов в Челси.

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"Chelsea Flower Garden стремится приобщить людей к защите природы и демонстрирует преимущества для нашего психического и физического благополучия. В этом саду есть много уникальных деталей и элементов, которые вдохновят семьи на то, чтобы выйти на улицу и исследовать и изучать природу", - говорится в официальном сообщении Кенсингтонского дворца.

Не забыла Кейт Миддлтон и о развлечениях. Она с удовольствием покаталась на тарзанке, расположенной в саду.

Также герцогиня Кейт высадила незабудки - любимые цветы принцессы Дианы. Таким образом она отдала дань Леди Ди.

В этом году 37-летняя Кейт Миддлтон на публике часто появлялась в вещах оттенка лесного зеленого.