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понедельник, 20 мая 2019 12:54

Кейт Миддлтон покаталась на тарзанке и посадила цветы
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Герцогиня Кембриджская посетила Сад дикой природы (Chelsea Flower Garden)
Фото: @KensingtonRoyal
Герцогиня Кембриджская посетила Сад дикой природы (Chelsea Flower Garden)
Герцогиня Кембриджская посетила Сад дикой природы (Chelsea Flower Garden)
Герцогиня Кембриджская посетила Сад дикой природы (Chelsea Flower Garden)

Жена принца Уильяма Кейт Миддлтон в удобных джинсах и обуви без каблуков посетила Сад дикой природы (Chelsea Flower Garden).

Соответствующие фото представители Кенсингтонского дворца опубликовали в Twitter 18 мая.

Герцогиня Кембриджская помогала ландшафтным архитекторам Адаму Уайту и Андре Дэвису подготовиться к ежегодной выставке цветов в Челси.

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"Chelsea Flower Garden стремится приобщить людей к защите природы и демонстрирует преимущества для нашего психического и физического благополучия. В этом саду есть много уникальных деталей и элементов, которые вдохновят семьи на то, чтобы выйти на улицу и исследовать и изучать природу", - говорится в официальном сообщении Кенсингтонского дворца.

Не забыла Кейт Миддлтон и о развлечениях. Она с удовольствием покаталась на тарзанке, расположенной в саду.

Также герцогиня Кейт высадила незабудки - любимые цветы принцессы Дианы. Таким образом она отдала дань Леди Ди.

В этом году 37-летняя Кейт Миддлтон на публике часто появлялась в вещах оттенка лесного зеленого.

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