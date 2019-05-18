Вышла замуж племянница королевы Елизаветы

Фото: 24tv.ua

Двоюродная племянница Елизаветы II леди Габриэла Виндзор вышла замуж за финансиста Томаса Кингстона. Венчание достоялось в часовне Святого Георгия на территории Виндзорского замка.

Свадебное платье невеста выбрала от итальянского бренда Luisa Beccaria. Образ дополнила бриллиантовой диадемой-кокошником и длинной фатой. Сообщает 24tv.

Свадьба не транслировалась по телевидению. Присутствовали на церемонии только родственники и близкие друзья пары. Среди гостей была королева Великобритании со своим мужем принцем Филиппом, родители невесты Майкл Кентский и Мари Кристина фон Рейбниц, герцоги Глостерские, Майкл и Кэрол Миддлтон, Пиппа Миддлтон со своим мужем Джеймсом Мэттьюзом, Джеймс Миддлтон и другие. Пришел на свадьбу леди Виндзор и принц Гарри. Ни герцогы Кембриджские, ни Меган Маркл на церемонии замечены не были.

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