Кейт Миддлтон с Уильямом собирали мусор на пляже Ирландского моря

Принц Уильям и Кейт Миддлтон в Уэльсе во время визита в город Ньюборо приняли участие в уборке пляжа с учениками местной школы и активистами.

Ньюборо расположен на берегу Ирландского моря. Активисты совместно со школьниками время от времени ведутся толоки на пляжах. Принц Уильям и Кейт Миддлтон пообщались с жителями города и узнали, как они видят решение этой проблемы. В завершение встречи помогли местным собирать мелкие пластиковые отходы.

🗑 At Newborough Beach The Duke and Duchess of Cambridge joined pupils from local primary schools on a beach clean-up organised by the Isle of Anglesey County Council and marine conservation group @sascampaigns. pic.twitter.com/orMukZMBz1