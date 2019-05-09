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четверг, 09 мая 2019 11:55

Кейт Миддлтон с Уильямом собирали мусор на пляже Ирландского моря

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Автор: Twitter / @KensingtonRoyal
  Кейт Миддлтон убирала пляж от мусора
Кейт Миддлтон убирала пляж от мусора

Принц Уильям и Кейт Миддлтон в Уэльсе во время визита в город Ньюборо приняли участие в уборке пляжа с учениками местной школы и активистами.

Ньюборо расположен на берегу Ирландского моря. Активисты совместно со школьниками время от времени ведутся толоки на пляжах. Принц Уильям и Кейт Миддлтон пообщались с жителями города и узнали, как они видят решение этой проблемы. В завершение встречи помогли местным собирать мелкие пластиковые отходы.

Для уборки Кейт надела куртку в стиле casual и удобные сапоги без каблуков.

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Автор: Twitter / @KensingtonRoyal
  Кейт Миддлтон убирала пляж от мусора
Кейт Миддлтон убирала пляж от мусора
В этом году 37-летняя Кейт Миддлтон на публике часто появлялась в вещах оттенка лесного зеленого.
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