Стало известно, почему Кейт Миддлтон выбирает одежду зеленых оттенков

Фото: dailymail.co.uk

Черный, белый и темно-синий формируют базовый гардероб. Однако герцогиня Кембриджская выбрала другой цвет для формирования своих элегантных образов.

В этом году 37-летняя Кейт Миддлтон на публике часто появлялась в вещах оттенка лесного зеленого. Последний раз она была в платье Emilia Wickstead на открытии Pears Family School в Лондоне. Также один из ярких образов Миддлтон продемонстрировала на День Святого Патрика в пальто от Alexander McQueen.

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Звездный стилист Лукас Армитадж отметил, что глубоким зеленым герцогиня Кембриджская подчеркивает цвет волос и кожи, надевая однотонное платье.

Автор: dailymail.co.uk Кейт Миддлтон на публике часто появлялась в вещах оттенка лесного зеленого

"Зеленый цвет является идеальным цветом для Кейт с точки зрения того, что он дополняет ее естественный окрас волос и тон глаз. Он выделяет ее и придает свежий здоровый блеск, - пояснил стилист. - Это звучит старомодно, но Кейт действительно доказывает, что у каждого есть свой цвет".

Недавно свой четвертый день рождения отпраздновала принцесса Кембриджская Шарлотта. На официальной странице Кенсингтонского дворца в Instagram опубликовали новые снимки девочки. Уже традиционно их сделала герцогиня Кембриджская Кэтрин в их доме в Норфолке.