 
Ексклюзивы
1/5
Тотальный кризис и социальный взрыв: рассказали о последствиях отмены национализации Приватбанка
Тотальный кризис и социальный взрыв: рассказали о последствиях отмены национализации Приватбанка
Просмотров: 1665
Если надо будет вводить военное положение, Зеленский не сможет
Если надо будет вводить военное положение, Зеленский не сможет
1 Просмотров: 4680
Порошенко в начале своего правления переносил украинцев в другую реальность - эксперт
Порошенко в начале своего правления переносил украинцев в другую реальность - эксперт
Просмотров: 1629
Если бы нам позволили, мы бы уже завершили эту войну - Валькирия
Если бы нам позволили, мы бы уже завершили эту войну - Валькирия
2 Просмотров: 1692
Украина и Беларусь начали совместно действовать против России - эксперт
Украина и Беларусь начали совместно действовать против России - эксперт
Просмотров: 2817
Голосование Порошенко стало демонстрацией адекватного представления о реальности
Голосование Порошенко стало демонстрацией адекватного представления о реальности
98 Просмотров: 5276
Феномен Зеленского очень скоро растворится - эксперт
Феномен Зеленского очень скоро растворится - эксперт
Просмотров: 6543
Если Зеленский даст приказ сложить оружие, начнется п....ц - Валькирия
Если Зеленский даст приказ сложить оружие, начнется п....ц - Валькирия
16 Просмотров: 12852
Путин хочет заставить Зеленского определиться с позицией по войне
Путин хочет заставить Зеленского определиться с позицией по войне
Просмотров: 3404
Путин ждет, когда в Украине наступит полный хаос. Наши политики помогают - Григорий Перепелица
Путин ждет, когда в Украине наступит полный хаос. Наши политики помогают - Григорий Перепелица
3 Просмотров: 2394
Фото
Все фото
5
10
3
3
12
Стало известно, почему Кейт Миддлтон выбирает одежду зеленых оттенков
Стало известно, почему Кейт Миддлтон выбирает одежду зеленых оттенков
Очень смело: показали новый тренд купальника 2019
Очень смело: показали новый тренд купальника 2019
Брутальный Киану Ривз очаровал в фотосете для модного бренда
Брутальный Киану Ривз очаровал в фотосете для модного бренда
Рианна поделилась снимками в кружевном белье
Рианна поделилась снимками в кружевном белье
День рождения Мелании Трамп: откровенные фото
День рождения Мелании Трамп: откровенные фото
Видео
Все видео
Его музой была Одри Хепберн: умер один из самых известных кутюрье ХХ века
Его музой была Одри Хепберн: умер один из самых известных кутюрье ХХ века
Как Кристиан Диор вернул женщинам любовь к моде после войны
Как Кристиан Диор вернул женщинам любовь к моде после войны
300 лет назад одела дочь казацкого гетмана: как выглядит самое ценное женское платье Украины
300 лет назад одела дочь казацкого гетмана: как выглядит самое ценное женское платье Украины
Модель Кайю Гербер фанаты не узнали на подиуме
Модель Кайю Гербер фанаты не узнали на подиуме
Модель с обнаженной грудью кормила младенца прямо на подиуме
Модель с обнаженной грудью кормила младенца прямо на подиуме
Интервью
1/5
Путин ждет, когда в Украине наступит полный хаос. Наши политики помогают - Григорий Перепелица
Путин ждет, когда в Украине наступит полный хаос. Наши политики помогают - Григорий Перепелица
3 Просмотров: 2394
"Люди проводят в Чернобыльской зоне отпуск" - Сергей Мирный
"Люди проводят в Чернобыльской зоне отпуск" - Сергей Мирный
Просмотров: 1071
"После работы на реакторе имел странное ощущение — будто все тело дрожало" - ликвидатор
"После работы на реакторе имел странное ощущение — будто все тело дрожало" - ликвидатор
Просмотров: 1242
"Власть засекретила истинные причины аварии на ЧАЭС" — ликвидатор
"Власть засекретила истинные причины аварии на ЧАЭС" — ликвидатор
Просмотров: 2952
"Сын умирал и его последние слова были: "я сделал все, что смог"
"Сын умирал и его последние слова были: "я сделал все, что смог"
1 Просмотров: 3177
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
05 мая 2019
Просмотров: 549
Надійний
– Більше заміж не піду. Мужики перевелися, – говорить Оксана. Їй 32. Дружимо зі школи. У селі, де вона живе, я щоліта гостювала на ...
воскресенье, 05 мая 2019 22:45

Стало известно, почему Кейт Миддлтон выбирает одежду зеленых оттенков
5

  Комментировать

Кейт Миддлтон на публике часто появлялась в вещах оттенка лесного зеленого
Фото: dailymail.co.uk
Кейт Миддлтон на публике часто появлялась в вещах оттенка лесного зеленого
Кейт Миддлтон на публике часто появлялась в вещах оттенка лесного зеленого
Кейт Миддлтон на публике часто появлялась в вещах оттенка лесного зеленого
Кейт Миддлтон на публике часто появлялась в вещах оттенка лесного зеленого

Черный, белый и темно-синий формируют базовый гардероб. Однако герцогиня Кембриджская выбрала другой цвет для формирования своих элегантных образов.

В этом году 37-летняя Кейт Миддлтон на публике часто появлялась в вещах оттенка лесного зеленого. Последний раз она была в платье Emilia Wickstead на открытии Pears Family School в Лондоне. Также один из ярких образов Миддлтон продемонстрировала на День Святого Патрика в пальто от Alexander McQueen.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Вновь нарушила традиции: стали известны прихоти Меган Маркл по поводу родов

Звездный стилист Лукас Армитадж отметил, что глубоким зеленым герцогиня Кембриджская подчеркивает цвет волос и кожи, надевая однотонное платье.

Автор: dailymail.co.uk
  Кейт Миддлтон на публике часто появлялась в вещах оттенка лесного зеленого
Кейт Миддлтон на публике часто появлялась в вещах оттенка лесного зеленого

"Зеленый цвет является идеальным цветом для Кейт с точки зрения того, что он дополняет ее естественный окрас волос и тон глаз. Он выделяет ее и придает свежий здоровый блеск, - пояснил стилист. - Это звучит старомодно, но Кейт действительно доказывает, что у каждого есть свой цвет".

Недавно свой четвертый день рождения отпраздновала принцесса Кембриджская Шарлотта. На официальной странице Кенсингтонского дворца в Instagram опубликовали новые снимки девочки. Уже традиционно их сделала герцогиня Кембриджская Кэтрин в их доме в Норфолке.

Daily Mail
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Стало известно, почему Кейт Миддлтон выбирает одежду зеленых оттенков». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Труп школьницы у подъезда: подробности и фото погибшей
Труп школьницы у подъезда: подробности и фото погибшей Просмотров: 12438
Сколько Зеленский платит за учебу дочери
Сколько Зеленский платит за учебу дочери 105 Просмотров: 7930
Похоронили ветерана АТО, которому столичный онколог отказала в лечении
Похоронили ветерана АТО, которому столичный онколог отказала в лечении
10
 2 Просмотров: 7812
Назвали самую дешевую и самую дорогую квартиру, которую продали в апреле
Назвали самую дешевую и самую дорогую квартиру, которую продали в апреле Просмотров: 6930
Зеленский встретился с Парубием: о чем говорили
Зеленский встретился с Парубием: о чем говорили 7 Просмотров: 6930
Мода
Очень смело: показали новый тренд купальника 2019
Очень смело: показали новый тренд купальника 2019
10
 Просмотров: 2853
Показали новый тренд шорт
Показали новый тренд шорт Просмотров: 1818
Брутальный Киану Ривз очаровал в фотосете для модного бренда
Брутальный Киану Ривз очаровал в фотосете для модного бренда
3
 Просмотров: 3249
Рианна поделилась снимками в кружевном белье
Рианна поделилась снимками в кружевном белье
3
 Просмотров: 3204
День рождения Мелании Трамп: откровенные фото
День рождения Мелании Трамп: откровенные фото
12
 Просмотров: 9891
Больше всего комментируют
105
Сколько Зеленский платит за учебу дочери
33
Зеленский готовит ответ России
20
Вятрович считает, что 9 мая не должно быть выходным
7
Зеленский встретился с Парубием: о чем говорили
6
Вятрович выступил против инаугурации президента 19 мая
Голосов: 761
Голосование Кто выиграет футбольную Лигу чемпионов 2018/19?
  • 1) "Тоттенхем"
  • 2) "Аякс"
  • 3) "Ливерпуль"
  • 4) "Барселона"
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua