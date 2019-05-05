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воскресенье, 05 мая 2019 20:50

Кейт Миддлтон планирует четвертого ребенка

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Кейт Миддлтон планирует четвертого ребенка
Окружение герцогини сообщило о ее планах. Фото: royal.uk

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон планирует четвертого ребенка.

Близкая подруга герцогини заявила, что Кейт готовится забеременеть, сообщает Daily Mail со ссылкой на собственные источники.

"Кэтрин хочет еще одного ребенка. Она любит детей и готовится пройти еще одну беременность, несмотря на то, что в прошлом у нее были осложнения в виде сильной тошноты", - заявила подруга.

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Кенсингтонский дворец и представители принца Уильяма и Кейт никак не комментируют эту информацию.

Сейчас Кейт и Уильям воспитывают троих детей: 5-летнего принца Джорджа, 4-летнюю принцессу Шарлотту и годовалого принца Луи.

Герцогиня Кембриджская 37-летняя Кейт Миддлтон побывала с визитом в детском центре имени Генри Фосетта в Лондоне. Заведение предоставляет разнообразную поддержку детям до 5 лет и их родителям.

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