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среда, 20 января 2021 13:30

"Играли с дочкой в ​​хоккей": как ведущий отметил день рождения
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Телеведущий Святослав Гринчук 16 января отметил 36-летие. Мужчина отгулял день рождения с женой Кристиной и дочерью 3-летней Дзвинкой.

"Праздновал только с семьей через локдаун. Главная аттракция дня рождения - это погода. Мы выбрались на санки, еще в хоккей играли с дочкой. Жена подарила сверхмощный power bank и настольную игру - домашний аэрохоккей. Мы почти целый день провели на улице. Несмотря на -19°С, нам было весело, хоть и морозно. А вечером Дзвонка спела мне Happy birthday to you и задувала свечи", - сказал ведущий и добавил, что его дочь любит задувать свечи на торте и делает это на все дни рождения в их семье.

Неожиданным для Гринчука стало поздравление от доцента кафедры радиовещания и телевидения Андрея Юраша. Он преподавал в Гринчука во время учебы во Львовском национальном университете им. Ивана Франко.

Ведущий рассказал, как отметил день рождения
Фото: предоставлено пресс-службой канала "1+1"
Ведущий рассказал, как отметил день рождения
Ведущий рассказал, как отметил день рождения
Ведущий рассказал, как отметил день рождения
Ведущий рассказал, как отметил день рождения

"У талантливого журналиста и некогда одного из моих самых ярких студентов Святослава Гринчука - день рождения. Святослав, тебе очень много дано, ты как был студентом, как стал уже профессиональным журналистом, всегда достигал многого. Желаю воспользоваться максимально всеми теми дарами, которые тебе определены судьбой. Будь счастлив, победным во всем и всегда таким, на которого будут все равняться и говорить: "Мы гордимся тем, что знаем Святослава Гринчука", - написал преподаватель в сети.

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Коллеги по ТСН - Маричка Падалко, Лидия Таран, Соломия Витвицкая, актер и продюсер Юрий Горбунов, ведущие "Сніданок. Вихідний" Валентина Хамайко и Александр Попов тоже выразили поздравления в соцсетях. Ведущие "Завтрак с 1+1" - Неля Шовкопляс, Егор Гордеев, Людмила Барбир, Руслан Сеничкин - отметили, что для Гринчука готовят сюрприз.

23 октября дочери ведущего "ТСН" на "1+1" Святослава Гринчука Дзвинке исполнилось 3 года. По этому случаю ведущий устроил вместе со своей женой Кристиной маленькой именинницы фотосессию. Молодая семья гармонично выглядела вместе в одежде с желтыми элементами, которые специально подобрали для фотосета. Как говорит Святослав, дочь давно уже мечтала о своем дне рождения и представляла, каким он будет.

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