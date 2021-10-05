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среда, 06 октября 2021 01:45

Хулахуп и реже заглядывать в холодильник – Екатерина Кухар посоветовала, как держать себя в форме
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Прима-балерина Национальной оперы театра и балета 39-летняя Екатерина Кухар поделилась, как поддерживает безупречную физическую форму.

Звезда посоветовала, как сохранить и подтянуть фигуру. За кулисами шоу "Кто сверху" на "Новом канале" балерина отметила, что самым важным является то, чтобы женщины "как можно реже заглядывали к холодильнику".

"И обязательно контролировали потребление пищи", – сказала она.

Еще Кухар порекомендовала тренироваться ежедневно и уделять время спине, чтобы осанка была ровной и красивой.

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"Советую делать гимнастику и кардиоупражнения. Прорабатывать самые проблемные зоны – живот, бедра – можно с помощью гимнастического кольца – хулахуп. Крутите его утром до еды и перед сном по 10 минут", – добавила звезда.

Балерина Екатерина Кухар посоветовала, как сохранить и подтянуть фигуру
Фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official
Балерина отметила, что самым важным является то, чтобы женщины "как можно реже заглядывали в холодильник"
Еще Кухар порекомендовала тренироваться ежедневно и уделять время спине, чтобы осанка была ровной и красивой
Балерина Екатерина Кухар посоветовала, как сохранить и подтянуть фигуру
Балерина отметила, что самым важным является то, чтобы женщины "как можно реже заглядывали в холодильник"

Прима-балерина Екатерина Кухар поделилась, где и как хранит концертные наряды: хитоны, шопеновки, пачки и пуанты. Она призналась, что только за спектакль "Спящая красавица" меняет шесть пачек разного цвета, каждая из которых подчеркивает жизненные события героини.

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