"Есть два шкафа только для концертных нарядов" - Кухар поделилась, как хранит 30 балетных пачек

Прима-балерина Екатерина Кухар поделилась, где и как хранит концертные наряды: хитоны, шопеновки, пачки и пуанты. Она призналась, что только за спектакль "Спящая красавица" меняет шесть пачек разного цвета, каждая из которых подчеркивает жизненные события героини.
Звезда рассказала за кулисами шоу "Кто сверху" на "Новом канале", что она танцует много партий из разных спектаклей.
"В большинстве спектаклей два-три раза надо менять образ, поэтому с годами возникла необходимость иметь дома два шкафа только для концертных нарядов. Каждая балерина к своему костюму относится очень трепетно, как невеста к свадебному платью. Важно их правильно хранить. Например, когда делала шкаф, заказывала специальное отделение для пачек, оно имеет другую форму и свои особенности внутри. Когда я перевожу свои костюмы, пачки везу в кофре и беру только в ручную кладь, ни в коем случае не сдаю в багаж. Сейчас у меня более 30 балетных пачек", - сказала Кухар.
Она отметила, что каждый костюм - это произведение искусства.
"Это тонкая ручная работа с использованием камней и различных технологий. Например, для образа в спектакле "Щелкунчик" я меняю три различные пачки: голубую, белую, на которой рассыпаны белые блестящие камешки, и белую с красным бантом от украинского дизайнера Gudu. В ней я танцую обычно в новогоднюю ночь", - поделилась балерина.
Одной из самых дорогих для Кухар пачек есть та, которую ей подарил японский партнер. Тогда ей было 16 лет и она танцевала первое представление.
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"И от его мамы, талантливой японской примы, получила в подарок диадему. В то время это было невероятно ценное украшение. Когда надевала, то все коллеги-балерины расспрашивали, где я ее взяла", - добавила звезда.
Прима-балерина 39-летняя Екатерина Кухар проникновенно поздравила своего мужа 34-летнего Александра Стоянова из второй годовщиной официального брака. При этом звезда призналась, что сначала даже забыла о семейном празднике.
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