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воскресенье, 19 сентября 2021 08:30

"Есть два шкафа только для концертных нарядов" - Кухар поделилась, как хранит 30 балетных пачек

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Прима-балерина Екатерина Кухар поделилась, где и как хранит концертные наряды: хитоны, шопеновки, пачки и пуанты. Она призналась, что только за спектакль "Спящая красавица" меняет шесть пачек разного цвета, каждая из которых подчеркивает жизненные события героини.

Автор: instagram.com/ekaterinakukhar_official
  У Екатерины Кухар есть более 30 балетных пачек
У Екатерины Кухар есть более 30 балетных пачек

Звезда рассказала за кулисами шоу "Кто сверху" на "Новом канале", что она танцует много партий из разных спектаклей.

"В большинстве спектаклей два-три раза надо менять образ, поэтому с годами возникла необходимость иметь дома два шкафа только для концертных нарядов. Каждая балерина к своему костюму относится очень трепетно, как невеста к свадебному платью. Важно их правильно хранить. Например, когда делала шкаф, заказывала специальное отделение для пачек, оно имеет другую форму и свои особенности внутри. Когда я перевожу свои костюмы, пачки везу в кофре и беру только в ручную кладь, ни в коем случае не сдаю в багаж. Сейчас у меня более 30 балетных пачек", - сказала Кухар.

Она отметила, что каждый костюм - это произведение искусства.

"Это тонкая ручная работа с использованием камней и различных технологий. Например, для образа в спектакле "Щелкунчик" я меняю три различные пачки: голубую, белую, на которой рассыпаны белые блестящие камешки, и белую с красным бантом от украинского дизайнера Gudu. В ней я танцую обычно в новогоднюю ночь", - поделилась балерина.

Одной из самых дорогих для Кухар пачек есть та, которую ей подарил японский партнер. Тогда ей было 16 лет и она танцевала первое представление.

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"И от его мамы, талантливой японской примы, получила в подарок диадему. В то время это было невероятно ценное украшение. Когда надевала, то все коллеги-балерины расспрашивали, где я ее взяла", - добавила звезда.

Прима-балерина 39-летняя Екатерина Кухар проникновенно поздравила своего мужа 34-летнего Александра Стоянова из второй годовщиной официального брака. При этом звезда призналась, что сначала даже забыла о семейном празднике.

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Дата
19
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