"Люблю смешить тебя": Кухар трогательно поздравила Стоянова с годовщиной

Прима-балерина 39-летняя Екатерина Кухар проникновенно поздравила своего мужа 34-летнего Александра Стоянова из второй годовщиной официального брака. Трогательный пост опубликовала на своей странице в Instagram. При этом звезда призналась, что сначала даже забыла о семейном празднике.

Автор: instagram.com/stoianov_aleksandr Два года назад Екатерина Кухар и Александр Стоянов официально стали супругами.

"Люблю тебя за наш идеальный симбиоз. Он вшит в нас надолго и живет в понимании друг друга, в том насколько ты готов жертвовать своими эгоистическими принципами, а я в свою очередь, своими. Вот, например, ты лежишь уже в постели, твое тело настроились на отдых, а нужно встать, выключить свет или приготовить чай. После спектакля это трудно сделать, хочется лежать и не двигаться. Но ты встаешь и делаешь. Это не должен делать все время один человек. Такие мелочи, показательные", - написала Повар.

"Люблю тебя за то, что рядом с тобой я чувствую себя девочкой. Люблю делать тебя счастливым, люблю смешить тебя, люблю, за то, что ты поддерживаешь меня в жизни и на сцене, всегда рядом! Люблю! Каждый день! И всю жизнь! ", - добавила Екатерина.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Все пришли посмотреть: жены братьев Капрановых вспомнили собственную свадьбу

Александр также растрогал жену теплыми словами:

"Я буду готовить тебе чай даже тогда, когда мои руки не смогут держать чашку так же крепко, как сейчас! Люблю!"

Прима-балерина Екатерина Кухар откровенно рассказала о зарплате. Она отметила, что сейчас в семье больше зарабатывает муж, артист балета Александр Стоянов.