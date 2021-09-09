Екатерина Кухар призналась, что ест ночью и сколько зарабатывает

Прима-балерина 39-летняя Екатерина Кухар откровенно рассказала о зарплате. Она отметила, что сейчас в семье больше зарабатывает муж, артист балета 34-летний Александр Стоянов.

Звезда призналась, что больше всего на гастролях получала $10 тыс. А зарплата балерины составляет 15 тыс. грн. Об этом рассказала в программе "33 за 3".

Кухар ответила, если бы не стала балериной, то работала бы во флористике. Первыми тремя пунктами в райдере примы Национального театра оперы и балета являются ароматические свечи, цветы и конфеты.

Балерина поделилась, что у нее есть вредная привычка.

"Я ем сырокопченую колбасу ночью", - сказала она.

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Также Кухар добавила, что ее вес не был ниже 41 кг.

Фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official

Екатерина Кухар, прима-балерина и руководитель Киевского государственного профессионального хореографического колледжа, отпраздновала 1 сентября с 230 учениками. В этом году балерина основала новую традицию для студентов. После утренней линейки в хореографическом колледже, где дали первый звонок и посвятили новых учащихся в балетное искусство, Екатерина открыла дверь первому курсу в Национальную оперу Украины.