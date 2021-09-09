 
Ексклюзивы
1/5
"Должен был сесть в тюрьму еще в 1990-х" - в Facebook гудят о Тищенко
"Должен был сесть в тюрьму еще в 1990-х" - в Facebook гудят о Тищенко
Просмотров: 945
"Знаешь, сколько стоит час твоей жизни? Дели годовой доход на 8760". О чем говорят в очереди на вакцинацию
"Знаешь, сколько стоит час твоей жизни? Дели годовой доход на 8760". О чем говорят в очереди на вакцинацию
Просмотров: 252
Невакцинированным ограничат доступ к публичным местам
Невакцинированным ограничат доступ к публичным местам
Просмотров: 297
"Не надо сводить всю нашу культуру к селу и страданиям" - Гундорова
"Не надо сводить всю нашу культуру к селу и страданиям" - Гундорова
Просмотров: 261
Украинцы, белорусы, литовцы и поляки разгромили московитов под Оршей. Как во Львове праздновали годовщину
Украинцы, белорусы, литовцы и поляки разгромили московитов под Оршей. Как во Львове праздновали годовщину
Просмотров: 1098
Деньги олигархов или Офис президента: какие группы влияния победят в Верховной Раде
Деньги олигархов или Офис президента: какие группы влияния победят в Верховной Раде
Просмотров: 243
"Разумкову надо беречься - политолог озвучил планы Зеленского на Раду
"Разумкову надо беречься - политолог озвучил планы Зеленского на Раду
Просмотров: 693
Что останавливает людей переходить на украинский. Как преодолеть препятствия
Что останавливает людей переходить на украинский. Как преодолеть препятствия
Просмотров: 360
На лошадях и в доспехах Киевом прошел Хотинский ход
На лошадях и в доспехах Киевом прошел Хотинский ход
Просмотров: 1395
Жадан, Забужко, Андрухович, Костенко: эксперт рассказала, кто есть кто в современной украинской литературе
Жадан, Забужко, Андрухович, Костенко: эксперт рассказала, кто есть кто в современной украинской литературе
Просмотров: 279
Фото
Все фото
5
13
5
5
3
Екатерина Кухар призналась, что ест ночью и сколько зарабатывает
Екатерина Кухар призналась, что ест ночью и сколько зарабатывает
Смелые декольте, потрясающие платья и яркие купальники: чем поражают самые красивые женщины планеты
Смелые декольте, потрясающие платья и яркие купальники: чем поражают самые красивые женщины планеты
&quot;Холодный&quot; массаж и особая гимнастика для лица - Джамала поделилась бьюти-секретами
"Холодный" массаж и особая гимнастика для лица - Джамала поделилась бьюти-секретами
В платье от Ralph Lauren: звезда сериала &quot;Эмили в Париже&quot; вышла замуж
В платье от Ralph Lauren: звезда сериала "Эмили в Париже" вышла замуж
&quot;Такие фото грех не лайкнуть&quot;: Никитюк поразила обольстительным луком
"Такие фото грех не лайкнуть": Никитюк поразила обольстительным луком
Видео
Все видео
"Океан Эльзы" и "Один в каноэ" презентовали совместный клип
"Океан Эльзы" и "Один в каноэ" презентовали совместный клип
Флиртовали на красной дорожке: звезда фильма "Интерстеллар" с коллегой поразили фанатов
Флиртовали на красной дорожке: звезда фильма "Интерстеллар" с коллегой поразили фанатов
Избитый танцовщик Дорофеевой после 15-дневной комы вышел на подиум
Избитый танцовщик Дорофеевой после 15-дневной комы вышел на подиум
Вальс Джамалы и энергичный квикстеп Власовой: чем удивляли в первом эфире "Танців із зірками"
Вальс Джамалы и энергичный квикстеп Власовой: чем удивляли в первом эфире "Танців із зірками"
Культовая группа ABBA презентовала новые песни после 40 лет перерыва
Культовая группа ABBA презентовала новые песни после 40 лет перерыва
Интервью
1/5
Звезда "Гарри Поттера" и "Игры престолов" в Украине заказывала борщ и хреновуху: откровенности актрисы на Comic Con Ukraine
Звезда "Гарри Поттера" и "Игры престолов" в Украине заказывала борщ и хреновуху: откровенности актрисы на Comic Con Ukraine
Просмотров: 1998
"Польша сделала ставку на людей с низкой квалификацией. Германия приглашает исключительно специалистов "- эксперт о трудовой миграции
"Польша сделала ставку на людей с низкой квалификацией. Германия приглашает исключительно специалистов "- эксперт о трудовой миграции
Просмотров: 1404
Конституцию, закон, государственные институты Зеленский обращает в трагикомедию - Роман Бессмертный
Конституцию, закон, государственные институты Зеленский обращает в трагикомедию - Роман Бессмертный
3 Просмотров: 1224
Коллективный иммунитет к коронавируса может образоваться уже через 2 года - биолог
Коллективный иммунитет к коронавируса может образоваться уже через 2 года - биолог
Просмотров: 459
Встреча Зеленского и Байдена: Украина может выиграть только при одном условии
Встреча Зеленского и Байдена: Украина может выиграть только при одном условии
Просмотров: 1026
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
09 сентября 2021
Просмотров: 0
Другий тайм
Що Росія — ворог, я знав задовго до 2014 року. Ворог, злодій і брехло. Все почалося з радянського футболу, коли всесоюзне керівництво тягло ...
четверг, 09 сентября 2021 16:34

Екатерина Кухар призналась, что ест ночью и сколько зарабатывает
5

  Комментировать

Прима-балерина 39-летняя Екатерина Кухар откровенно рассказала о зарплате. Она отметила, что сейчас в семье больше зарабатывает муж, артист балета 34-летний Александр Стоянов.

Звезда призналась, что больше всего на гастролях получала $10 тыс. А зарплата балерины составляет 15 тыс. грн. Об этом рассказала в программе "33 за 3".

Кухар ответила, если бы не стала балериной, то работала бы во флористике. Первыми тремя пунктами в райдере примы Национального театра оперы и балета являются ароматические свечи, цветы и конфеты.

Балерина поделилась, что у нее есть вредная привычка.

"Я ем сырокопченую колбасу ночью", - сказала она.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Микроток и никакого солярия: звезды раскрыли секреты красоты

Также Кухар добавила, что ее вес не был ниже 41 кг.

Екатерина Кухар рассекретила, сколько зарабатывает и какой получала самый большой гонорар
Фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official
Звезда призналась, что больше всего на гастролях получала тыс.
А зарплата балерины составляет 15 тыс. грн
Балерина поделилась, что у нее есть вредная привычка
Кухар добавила, что ее вес не был ниже 41 кг

Екатерина Кухар, прима-балерина и руководитель Киевского государственного профессионального хореографического колледжа, отпраздновала 1 сентября с 230 учениками. В этом году балерина основала новую традицию для студентов. После утренней линейки в хореографическом колледже, где дали первый звонок и посвятили новых учащихся в балетное искусство, Екатерина открыла дверь первому курсу в Национальную оперу Украины.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Екатерина Кухар призналась, что ест ночью и сколько зарабатывает». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
09
сентября

Арестовали историка, которого обвинили в разглашении государственных тайн

Королева, которая правит дольше всех монархов в британской истории

Плавчихе впервые в мире удалось переплыть озеро Онтарио

Мао Цзэдун перед смертью перенес два инфаркта

Военные Великобритании и Франции вошли в Севастополь

В самом большом тюремном бунте в США погибли 43 человека

Самое читаемое
В МЧС РФ солгали об обстоятельствах смерти министра Зиничева
В МЧС РФ солгали об обстоятельствах смерти министра Зиничева Просмотров: 14653
&quot;Слуга народа&quot; пришла в Раду в брендах на полмиллиона гривен
"Слуга народа" пришла в Раду в брендах на полмиллиона гривен
7
 2 Просмотров: 7452
Гороскоп на 9 сентября: каким знакам не везет в любви
Гороскоп на 9 сентября: каким знакам не везет в любви
 Просмотров: 3573
Гороскоп на 8 сентября: в какие знаки невозможно не влюбиться
Гороскоп на 8 сентября: в какие знаки невозможно не влюбиться
 Просмотров: 2529
Работали добровольно и насиловали животных: &quot;рабовладелеца&quot; рассказала свою версию
Работали добровольно и насиловали животных: "рабовладелеца" рассказала свою версию Просмотров: 2466
Знаменитости
Виктор Павлик растрогал фотографиями с 2-месячным сыном
Виктор Павлик растрогал фотографиями с 2-месячным сыном Просмотров: 72
Рэпер-"крымнашист" Баста снова едет зарабатывать в Украину
Рэпер-"крымнашист" Баста снова едет зарабатывать в Украину Просмотров: 72
Смелые декольте, потрясающие платья и яркие купальники: чем поражают самые красивые женщины планеты
Смелые декольте, потрясающие платья и яркие купальники: чем поражают самые красивые женщины планеты
13
 Просмотров: 1143
Скандального Моргенштерна впустят в Украину - СМИ узнали об "одном но"
Скандального Моргенштерна впустят в Украину - СМИ узнали об "одном но" 1 Просмотров: 432
Звезда "Голодных игр" впервые станет матерью
Звезда "Голодных игр" впервые станет матерью Просмотров: 162
Больше всего комментируют
2
Какие продукты в ближайшее время подорожают: прогноз экономиста
2
"Слуга народа" пришла в Раду в брендах на полмиллиона гривен
1
Не надо проситься в союзники США - посол Украины
1
Назвали ситуации, в которых не обойтись без стакана воды
1
Андрей Дуйко: "Против энергетического вампира - только игнор"
Голосов: 43576
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть