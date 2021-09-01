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среда, 01 сентября 2021 17:43

Екатерина Кухар в платье от Юлии Магдич отвела в школу 230 учеников
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Фото: предоставила Екатерина Кухар

Екатерина Повар, прима-балерина и руководитель Киевского государственного профессионального хореографического колледжа, отпраздновала 1 сентября вместе с 230-ю своими детьми. В этом году балерина основала новую традицию для своих студентов. После утренней линейки в хореографическом колледже, где дали первый звонок и сделали посвящение новоприбывших учащихся в балетное искусство, Екатерина открыла дверь первому курсу в Национальную оперу Украины.

Цель новой традиции - визуализации мечты студентов. Большинство впервые побывали за кулисами театра и на главной профессиональной сцене. Также они получили мастер-класс на сцене главного театра страны от народных артистов: ребята от невероятного Максима Моткова, а девочки - от Екатерины Кухар.

"Мы растим детей для театра, так должны делать все вместе, взявшись за руки, быть по-настоящему одной семьей. Я как действующая балерина и руководитель Колледжа точно знаю, что нужно детям и театру. Впереди у учащихся упорный труд на пути к воплощению мечты! Ежедневно, на парах, на репетициях, которые у них начинаются, они должны всегда представлять конечную цель - они будущая культурная элита. Эмиссары украинской культуры в мире. Они должны запомнить это ощущение сцены, к чему стремиться.

Мне очень хотелось, чтобы 1 сентября для них стало символическим. Чтобы мы вместе начали учебный путь именно здесь. В свое время эта сцена была для меня большой мечтой. Как руководитель Колледжа я ставлю себе целью создать для них комфортные условия, чтобы все последующие годы, которые мы проведем вместе, бок о бок, за балетными станками, в гримерных нашего театра и, надеюсь, в путешествиях и студенческих гастролях, ассоциировались для них с возможностями".

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Для первого сентября прима-балерина выбрала красное платье в национальном украинском стиле от дизайнера Юлии Магдич.

На первой части праздника - линейке Колледжа - сегодня можно было услышать наставления от балетных гуру как хореографа-постановщика Раду Поклитару, художественного руководителя колледжа Алексея Бессмертного, который сейчас налаживает международные связи колледжа. Алексей на линейке пообещал, что с этого года Колледж начнет сотрудничество с Национальной школой танца в Марселе (Франция).

Артисты балета Александр Стоянов и Екатерина Кухар основали бренд Art of self love – Искусство любить себя. Чета производит редкие аромасвечи и средства по уходу за телом.

Автор: Валерия Радзиевская
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Дата
01
сентября

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