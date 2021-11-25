Эпатажную Мадонну захейтили за откровенные снимки в постели: "Будто PornHub"

Американская артистка 63-летняя Мадонна ошеломляет фанатов смелыми фотосессиями, для которых выбирает пикантные образы.

Певица возмутила пользователей сети откровенными снимками, которыми поделилась в Instagram. Она изгибалась в постели, под кроватью и возле нее. Звезда надела для провокационного фотосета черное нижнее белье, колготки в сеточку и туфли на каблуках.

Фото: instagram.com/madonna

Фото вызвали скандал в сети. В частности, исполнительницу раскритиковали из-за чрезмерно откровенного образа:

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"Зачем? Ты же лучше, чем все это", "Что с тобой случилось?", "Совсем сошла с ума", "Это отвратительно", "Мне стыдно за тебя", "Я не понимаю, как ей просто позволили выкладывать такое по всему Instagram, как будто это PornHub".

Американская певица 63-летняя Мадонна поделилась с поклонниками скандальными снимками. Недавно звезда приняла участие в фотосессии для ноябрьского номера V Magazine, на которой предстала в образе мертвой Мэрилин Монро.