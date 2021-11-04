В образе мёртвой Монро: Мадонна шокировала кадрами из скандального фотосета

Американская артистка 63-летняя Мадонна поделилась с поклонниками скандальными снимками. Недавно звезда приняла участие в фотосессии для ноябрского номера V Magazine, на которой предстала в образе мертвой Мэрилин Монро.

Певица попыталась воспроизвести сцену самоубийства актрисы. Съемку раскритиковали в сети и назвали неуместной и грубой, а фото так и не были опубликованы на страницах журнала.

Впрочем, Мадонна решила показать кадры в Instagram. Автором снимков является американский фотограф Стивен Кляйн.

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Фото: instagram.com/madonna

Американская певица 63-летняя Мадонна в очередной раз шокировала фанатов эпатажными фотографиями. Звезда позировала на кровати топлесс, в сетчатых колготках и туфлях на высоких каблуках. Смелый образ дополнили длинные перчатки и колье.