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четверг, 04 ноября 2021 22:47

В образе мёртвой Монро: Мадонна шокировала кадрами из скандального фотосета
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Американская артистка 63-летняя Мадонна поделилась с поклонниками скандальными снимками. Недавно звезда приняла участие в фотосессии для ноябрского номера V Magazine, на которой предстала в образе мертвой Мэрилин Монро.

Певица попыталась воспроизвести сцену самоубийства актрисы. Съемку раскритиковали в сети и назвали неуместной и грубой, а фото так и не были опубликованы на страницах журнала.

Впрочем, Мадонна решила показать кадры в Instagram. Автором снимков является американский фотограф Стивен Кляйн.

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Американская артистка Мадонна эпатировала сеть скандальным фотосетом
Фото: instagram.com/madonna
Американская артистка Мадонна эпатировала сеть скандальным фотосетом
Американская артистка Мадонна эпатировала сеть скандальным фотосетом
Американская артистка Мадонна эпатировала сеть скандальным фотосетом
Американская артистка Мадонна эпатировала сеть скандальным фотосетом

Американская певица 63-летняя Мадонна в очередной раз шокировала фанатов эпатажными фотографиями. Звезда позировала на кровати топлесс, в сетчатых колготках и туфлях на высоких каблуках. Смелый образ дополнили длинные перчатки и колье.

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