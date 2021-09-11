Мадонна шокировала откровенными кадрами

Фото: instagram.com/madonna

Американская певица 63-летняя Мадонна в очередной раз шокировала фанатов эпатажными фотографиями. Фото опубликовала на своей странице в Instagram.

Звезда позировала на кровати топлесс, в сетчатых колготках и туфлях на высоких каблуках. Смелый образ дополнили длинные перчатки и колье.

Поклонники были поражены превосходной формой певицы, о чем высказались в комментариях: "Почему Мадонна все еще выглядит так хорошо?", "Как возможно, что у меня больше седых волос в 32 года?", "Никогда бы не сказал, что ей больше 60" .

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Американская артистка Мадонна по случаю дня рождения улетела вместе с шестью детьми, любимым и друзьями в Италию. 16 августа певица отмечала 63-летие. Мадонна и ее гости отправились в Италию на частном самолете. Там звезда накрыла стол, украшенный цветами, вязаными салфетками и свечами, под открытым небом.