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суббота, 11 сентября 2021 23:46

Мадонна шокировала откровенными кадрами
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Мадонна показала провокационные кадры
Фото: instagram.com/madonna
Мадонна показала провокационные кадры
Мадонна показала провокационные кадры
Мадонна показала провокационные кадры
Мадонна показала провокационные кадры

Американская певица 63-летняя Мадонна в очередной раз шокировала фанатов эпатажными фотографиями. Фото опубликовала на своей странице в Instagram.

Звезда позировала на кровати топлесс, в сетчатых колготках и туфлях на высоких каблуках. Смелый образ дополнили длинные перчатки и колье.

Поклонники были поражены превосходной формой певицы, о чем высказались в комментариях: "Почему Мадонна все еще выглядит так хорошо?", "Как возможно, что у меня больше седых волос в 32 года?", "Никогда бы не сказал, что ей больше 60" .

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Американская артистка Мадонна по случаю дня рождения улетела вместе с шестью детьми, любимым и друзьями в Италию. 16 августа певица отмечала 63-летие. Мадонна и ее гости отправились в Италию на частном самолете. Там звезда накрыла стол, украшенный цветами, вязаными салфетками и свечами, под открытым небом.

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