Эпатажная Майли Сайрус обнажила грудь в дерзком фотосете

Фото: instagram.com/mileycyrus

Американская поп-певица и актриса 28-летняя Майли Сайрус ошеломляет фанатов откровенными фото.

Звезда опубликовала скандальные кадры, на которых предстает в дерзком образе. Снимками поделилась в Instagram.

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Исполнительница раскованно позировала в наряде Gucci. Устроила пикантную фотосессию в студии звукозаписи.

Сайрус снова эпатировала сеть. Звезда предстала топлесс. Из одежды на ней были только черные трусы.