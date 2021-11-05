"Холостячка" в нижнем белье, Майли Сайрус топлесс и Клум без трусов - что публикуют звезды в сети

Певица и героиня второго сезона реалити-шоу "Холостячка" Злата Огневич порадовала фанатов пикантными фото. Звезда эротично извивалась в нижнем белье и рубашке.
Пикантными кадрами поделилась в Instagram. Исполнительница соблазнительно позировала в черном комплекте нижнего белья и белой рубашке. Предстала перед объективом фотографа Виктории Филипенко.
Gazeta.ua подготовила самые эротичные снимки, которые публиковали знаменитости на этой неделе.
Венгерская топ-модель и "ангел" Victoria's Secret Барбара Палвин порадовала подписчиков очередным секси-фотосетом. Для съемок выбрала белую майку с принтом. Образ дополнила прической в стиле ретро.
Экс-участница группы "ВИА Гра" Надежда Мейхер соблазнительно изгибалась в черном боди и коричневом кардигане. Волосы распустила, что придало сексуальности.
Бразильская супермодель Жизель Оливейра поделилась эротическими кадрами. Звезда позировала без бюстгальтера в мокром прозрачном платье белого цвета.
Голливудская актриса украинского происхождения Ольга Куриленко показала фигуру в бикини. "Девушка Бонда" уехала отдыхать в Дубае, откуда публиковала солнечные фото. На одном из снимков изгибалась в красном купальнике.
Американская поп-певица Майли Сайрус снова эпатировала сеть. Звезда предстала топлесс. Из одежды на ней были только черные трусы.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 14-летняя дочь Йовович впервые стала лицом модного бренда: эффектные кадры
Немецкая манекенщица Хайди Клум устроила пикантную фотосессию в постели. Если Сайрус решила попозировать без бюстгальтера, то Клум – предстала без трусов. Зону бикини прикрыла тарелкой с десертом.
Гимнастка Влада Никольченко ошеломила подписчиков фигурой в бикини. Участница Олимпийских игр отдыхает в столице Объединенных Арабских Эмиратов - Дубае. Спортсменка поделилась солнечным снимком, на котором позирует в светло-розовом купальнике. Держит в руках кокос.
Комментарии