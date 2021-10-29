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пятница, 29 октября 2021 17:50

Упругие ягодицы жены Цымбалюка и зона бикини модели Playboy - что публикуют звезды в сети
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Гимнастка Влада Никольченко ошеломила подписчиков фигурой в бикини. Участница Олимпийских игр отдыхает в столице Объединенных Арабских Эмиратов - Дубае.

Спортсменка поделилась солнечным снимком, на котором позирует в светло-розовом купальнике. Держит в руках кокос. Пляжный образ дополнил солнцезащитными очками. Опубликовала фото в Instagram.

Кто из звезд делился сексуальными снимками в сети на этой неделе, собрала Gazeta.ua.

Телеведущая Мария Ефросинина показала, как отдыхает на Мальдивских островах. Звезда улетела в отпуск вместе с мужем Тимуром Хромаевым и сыном Александром. На одном из фото позировала в желтом ретро-бикини, показывая стройную фигуру.

Американская фитнес-модель Джала Сью, которую признали самой сексуальной спортсменкой в ​​мире по версии журнала FHM, соблазнительно обнажила бедра. Многодетная мать позировала в комплекте нижнего белья изумрудного цвета. Эротично изогнулась в кресле.

Актер Тарас Цымбалюк и его жена Тина тоже делятся фотографиями с Мальдивов. Мужчина опубликовал кадр, на котором позирует вместе с любимой перед зеркалом. Возлюбленная звезды "Крепостной" соблазнительно выпятила ягодицы в розовом купальнике.

Новозеландская модель Playboy Сара Харрис ошеломила пользователей сети очередным эротическим снимком. Она примерила образ легендарного кролика. Появилась в кружевном боди, которое удачно подчеркнуло пышную грудь модели. Секси-образ дополнила ушами кролика.

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Бразильская супермодель Алессандра Амбросио, которая была ранее "ангелом" Victoria`s Secret, поделилась архивным черно-белым снимком. Звезда позировала обнаженной в постели. В руках держала розу.

Новозеландская модель Playboy Сара Харрис ошеломила пользователей сети очередным эротическим снимком
Фото: instagram.com/iamsarahharris
Актер Тарас Цымбалюк и его жена Тина делятся фотографиями из Мальдив
Бразильская супермодель Алессандра Амбросио, ранее являвшаяся "ангелом" Victoria`s Secret, поделилась архивным черно-белым снимком
Телеведущая Мария Ефросинина показала, как отдыхает на Мальдивских островах. Звезда улетела в отпуск вместе с мужем Тимуром Хромаевым и сыном Александром
Гимнастка Влада Никольченко ошеломила подписчиков фигурой в бикини

Американская исполнительница и продюсер Бейонсе показала, как выглядела на свадьбе сына самого богатого человека в мире и генерального директора компании LVMH Бернара Арно Александра. Знаменитость для церемонии свадьбы в Италии выбрала соблазнительное платье нежно-голубого цвета с разрезом и глубоким декольте. Дополнила сексуальный образ босоножками в тон платью, сумкой на золотой цепочке, бусами и серьгами.

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