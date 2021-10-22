Кароль в мини со смелым декольте и пышные прелести жены хоккеиста - что публикуют звезды в сети

Американская топ-модель палестинского происхождения Белла Хадид поделилась пикантными кадрами со смелого фотосета.

Знаменитость посветила стройной фигурой. Позировала в черном топе с надписью "Агент 007" и плавках. Образ дополнила крупными серьгами-кольцами. Волосы собрала в низкий пучок. Снимками с фотосессии в бассейне поделилась в Instagram.

Gazeta.ua подготовила самые сексуальные фото, которые публиковали звезды на этой неделе.

Певица Тина Кароль в соблазнительном мини-платье анонсировала выход студийного альбома. Появилась в черном наряде, который удачно подчеркнул пышный бюст и тонкую талию. Сделала легкий макияж, а губы накрасила розовой помадой.

Американская исполнительница и продюсер Бейонсе показала, как выглядела на свадьбе сына самого богатого человека в мире и генерального директора компании LVMH Бернара Арно Александра. Знаменитость для церемонии свадьбы в Италии выбрала соблазнительное платье нежно-голубого цвета с разрезом и глубоким декольте. Дополнила сексуальный образ босоножками в тон платью, сумкой на золотой цепочке, бусами и серьгами.

Экс-участница группы "ВИА Гра" Надежда Мейхер эротично выгнулась в пикантном комбинезоне. Певица появилась в черном платье и бежевых босоножках на каблуках. Сделала вечерний макияж.

Обладательница титула "Мисс Украина Вселенная-2011" Олеся Стефанко показала стройную фигуру в бикини. Модель родом из Украины, проживает в американском Майами. Поделилась архивным снимком, на котором позирует в розово-салатовом купальнике и розовой джинсовой кофте. Устроила фотосессию на пляже.

Жена белорусского хоккеиста Александра Бородули Даша Март снова радует поклонников соблазнительными фото. Появилась в комплекте нижнего белья цвета фуксия. Держит букет розовых роз.

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Фото: instagram.com/tina_karol

Фронтвумен группы GO_A Екатерина Павленко опубликовала яркий снимок с итальянского отдыха. Звезда появилась в черном бикини.