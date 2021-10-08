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пятница, 08 октября 2021 17:50

Пышногрудая велосипедистка топлесс и упругие ягодицы Дорофеевой - что публикуют звезды в сети
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Фронтвумен группы GO_A Екатерина Павленко опубликовала яркий снимок с итальянского отдыха. Звезда появилась в черном бикини.

Певица устроила фотосессию на пляже Fiordo Di Furore. Солнечным фото поделилась в Instagram.

"Время почувствовать что-то особенное", - заинтриговала Павленко.

Какими еще сексуальными снимками делились звезды на этой неделе, собрала Gazeta.ua.

Словацкая велосипедистка Люсия Яворчекова поразила сеть позированием топлес. Голую грудь прикрыла руками. Модель соблазнительно смотрела в объектив камеры.

Актриса и героиня первого сезона реалити "Холостячка" Ксения Мишина захватила поклонников соблазнительным снимком. Появилась в брюках с завышенной талией и топе. Сделала яркий макияж и дополнила образ стильными очками.

Американская топ-модель палестинского происхождения Белла Хадид, которую признали самой красивой женщиной в мире, эротично изгибалась в новой фотосессии. Позировала на природе. Черное миди-платье соблазнительно задрала выше колен.

Певица Надя Дорофеева показала упругие ягодицы. Звезда позировала в салатовом трикотажном костюме с шортами. Дополнили яркий наряд черные колготки и кожаные ботинки на грубой подошве.

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Британская модель Деми Роуз позировала топлесс у бассейна. Сексуальный образ дополнила массивными золотыми украшениями.

Словацкая велосипедистка Люсия Яворчекова поразила сеть позированием топлесс
Фото: instagram.com/luciajavorcekova
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Британская модель Деми Роуз позировала топлесс у бассейна

Актриса "Женского квартала" Екатерина Никитина снова ошарашила сеть. Появилась в белом бикини, которое удачно подчеркивает загар. Пляжный наряд дополнила ожерельем из ракушек и солнцезащитными очками.

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08
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