"Молочные" прелести MamaRika и сексуальные позы актрисы "Квартала" - что публикуют звезды в сети

Финалистка 10-го сезона реалити "Холостяк" Дана Оханская поразила фанатов пикантным контентом.

Женщина в Instagram показала кадры с эротического фотосета, на которых соблазнительно изгибается. Позировала топлесс, а из одежды на ней были только трусы и портупея. Дерзкий образ Оханская дополнила волнистой укладкой и ярким макияжем.

Gazeta.ua собрала самые сексуальные снимки, которыми делились знаменитости на этой неделе.

Актриса "Женского квартала" Екатерина Никитина снова ошарашила сеть. Появилась в белом бикини, которое удачно подчеркивает загар. Пляжный наряд дополнила ожерельем из ракушек и солнцезащитными очками.

Гимнастка Анна Ризатдинова показала пикантную фотографию, на которой позировала в черном боди. Эффектный образ дополнила золотым браслетом и черными босоножками на шпильках.

Певица MamaRika, которая в августе родила первенца, похвасталась пышными "молочными" прелестями. Звезда показала себя в постели. Сфотографировалась в зеркале.

Американская актриса Гвинет Пэлтроу потрясла фанатов необычным снимком. Недавно кинозвезда отметила 49-летие. И в честь этого опубликовала фотографию, как принимает ванну на крыше. Пэлтроу пикантно прикрывала обнаженную грудь руками.

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Победительница "Холостяка-10" и гимнастка Даша Ульянова порадовала поклонников соблазнительными снимками, на которых появилась в чулках и боди. Женщина эротично изгибалась на полу.

Фото: instagram.com/dana_okhanska

Дизайнер первой леди Украины Елены Зеленской Екатерина Сильченко устроила фотосессию в откровенном наряде. Позировала в светлой кофте и темных ультракоротких шортах. Дополнила пикантный образ босоножками на каблуках и черными колготками.