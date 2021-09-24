Дезире Шлотц ню и эротические изгибы дизайнера первой леди – что публикуют звезды в сети

Дизайнер первой леди Украины Елены Зеленской Екатерина Сильченко устроила фотосессию в откровенном наряде. Позировала в светлой кофте и темных ультракоротких шортах.

Дополнила пикантный образ босоножками на каблуках и черными колготками. Соблазнительный снимок опубликовала в Instagram.

Какими еще эротическими фото делились звезды в сети на этой неделе, подготовила Gazeta.ua.

Жена канадского исполнителя Джастина Бибера Хейли показала подписчикам, как проводит отпуск. Модель опубликовала несколько фотографий, на которых предстала в разных бикини. На одной из фотографий повернулась боком к камере. Позировала в зеленом купальнике.

Американская звезда телевидения Хлои Кардашьян выбрала для фотосета "голое" платье. Образ дополнила массивными золотыми украшениями и ярким макияжем.

Финалистка реалити "Холостяк-10" Дана Оханская позировала в комплекте нижнего белья светло-зеленого цвета. Для смелой фотосессии сделала эффектный макияж с акцентом на глаза.

Американская модель Дезире Шлотц поразила фанатов снимком в стиле ню. Звезда сети откровенно позировала обнаженной на кровати. Интимные места прикрыла одеялом.

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Телеведущая и фитнес-модель Валерия Крук показала фотографию, на которой появилась среди декоративных фигур фламинго. Надела черно-белый купальник. Крук соблазнительно позировала, щеголяя аппетитными ягодицами.

Фото: instagram.com/desireeschlotz

Участница группы "ВИА Гра" Ксения Попова поделилась соблазнительными фотографиями. Певица сфотографировала себя в зеркале. Попова появилась в оливковом бикини, щеголяя аппетитными ягодицами. Образ дополнила черными босоножками.