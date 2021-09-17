Соблазнительная наездница Белла Хадид и обнаженная актриса "Пульса" - что публикуют звезды в сети

Участница группы "ВИА Гра" Ксения Попова поделилась соблазнительными фотографиями. Певица сфотографировала себя в зеркале.

Попова появилась в оливковом бикини, щеголяя аппетитными ягодицами. Образ дополнила черными босоножками. Откровенным контентом певица порадовала подписчиков в Instagram.

Gazeta.ua собрала самые сексуальные фотографии, которые публиковали звезды на этой неделе.

Артистка Тина Кароль захватила фанов пикантным образом. Позировала в нижнем белье и полупрозрачной кофте. Знаменитость обнажила перед камерой стройные ноги и показала откровенное декольте.

Актриса Наталья Бабенко, получившая известность после участия в фильме "Пульс", ошеломила сеть голыми фото. Появилась без одежды, а интимные места прикрыла тюлей.

Американская топ-модель Белла Хадид поразила фанатов очередной необычной фотосессией. Звезда позировала без нижнего белья на коне. Хадид фотографировалась для издания Pop Magazine.

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Актриса и экс-солистка группы NikitA Дарья Астафьева похвасталась подтянутой фигурой. Артистка для фотосета выбрала черное боди и белую блузку. На одном из снимке позирует перед зеркалом.

Фото: instagram.com/tina_karol

Американская певица Бритни Спирс снова поразила поклонников пикантным контентом. Поп-звезда опубликовала снимок, который сделала в ванной комнате. Исполнительница позировала только в черных стрингах, щеголяя пышными формами.