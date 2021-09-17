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пятница, 17 сентября 2021 18:58

Соблазнительная наездница Белла Хадид и обнаженная актриса "Пульса" - что публикуют звезды в сети
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Участница группы "ВИА Гра" Ксения Попова поделилась соблазнительными фотографиями. Певица сфотографировала себя в зеркале.

Попова появилась в оливковом бикини, щеголяя аппетитными ягодицами. Образ дополнила черными босоножками. Откровенным контентом певица порадовала подписчиков в Instagram.

Gazeta.ua собрала самые сексуальные фотографии, которые публиковали звезды на этой неделе.

Артистка Тина Кароль захватила фанов пикантным образом. Позировала в нижнем белье и полупрозрачной кофте. Знаменитость обнажила перед камерой стройные ноги и показала откровенное декольте.

Актриса Наталья Бабенко, получившая известность после участия в фильме "Пульс", ошеломила сеть голыми фото. Появилась без одежды, а интимные места прикрыла тюлей.

Американская топ-модель Белла Хадид поразила фанатов очередной необычной фотосессией. Звезда позировала без нижнего белья на коне. Хадид фотографировалась для издания Pop Magazine.

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Актриса и экс-солистка группы NikitA Дарья Астафьева похвасталась подтянутой фигурой. Артистка для фотосета выбрала черное боди и белую блузку. На одном из снимке позирует перед зеркалом.

Артистка Тина Кароль захватила фанов пикантным образом
Фото: instagram.com/tina_karol
Актриса Наталья Бабенко, получившая известность после участия в фильме "Пульс", ошеломила сеть голыми фото
Американская топ-модель Белла Хадид поразила фанатов очередной необычной фотосессией
Участница группы "ВИА Гра" Ксения Попова поделилась соблазнительными фотографиями
Актриса "Женского квартала" Ирина Сопонару продемонстрировала обнаженную фигуру

Американская певица Бритни Спирс снова поразила поклонников пикантным контентом. Поп-звезда опубликовала снимок, который сделала в ванной комнате. Исполнительница позировала только в черных стрингах, щеголяя пышными формами.

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17
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