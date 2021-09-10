Сексуальные изгибы Надежды Мейхер в траве и голое фото Бритни Спирс - что публикуют звезды в сети

Американская певица Бритни Спирс снова поразила поклонников пикантным контентом. Поп-звезда опубликовала в Instagram снимок, который сделала в ванной комнате. Исполнительница позировала только в черных стрингах, щеголяя пышными формами.

В комментариях под постом большинство фанов написало, что такими голыми фото Спирс показывает, что свободна.

"Ее желание показать больше кожи является художественным выражением свободы. Пусть и дальше творит искусство", "Чем ближе слушание по делу об опеке, тем больше откровенных фото", "Таким образом она показывает, что свободна".

Какие еще сексуальные снимки публиковали звезды на этой неделе, подготовила Gazeta.ua.

Дизайнер и писательница Ольга Навроцкая поделилась откровенным архивным фото, на котором позировала топлесс. Она появилась только в черных трусах. Обнаженный бюст прикрыла мехом.

Исполнительница Настя Каменских, сценическое имя NK, захватила сеть жаркой фотографией из Турции, куда улетела, чтобы провести концерт. Певица появилась в пятнистом бикини, демонстрируя аппетитные ягодицы.

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Артистка Надежда Мейхер сделала пикантное фото посреди поля. Звезда сексуально изгибалась в траве. Позировала в белом боди и босоножках.

Фото: instagram.com/nadyameiher

Американская модель и возлюбленная звездного футболиста Неймара Наталья Барулич устроила фотосессию топлес. Пышную грудь прикрыла руками, на которые натянула белые перчатки. Из украшений выбрала ожерелье и серьги из ракушек.