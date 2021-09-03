 
Ексклюзивы
1/5
Дикие оливки и запеченный скат - как отдыхают на самом большом необитаемом острове Украины
Дикие оливки и запеченный скат - как отдыхают на самом большом необитаемом острове Украины
Просмотров: 711
"Польша сделала ставку на людей с низкой квалификацией. Германия приглашает исключительно специалистов "- эксперт о трудовой миграции
"Польша сделала ставку на людей с низкой квалификацией. Германия приглашает исключительно специалистов "- эксперт о трудовой миграции
Просмотров: 99
"Не верю, что в нем нет Путина" - Зисельс о российском проекте "Бабий Яр"
"Не верю, что в нем нет Путина" - Зисельс о российском проекте "Бабий Яр"
Просмотров: 198
Бессмертный дал неутешительный прогноз действующей власти
Бессмертный дал неутешительный прогноз действующей власти
1 Просмотров: 558
Обзор цен: что больше всего подорожало в супермаркетах
Обзор цен: что больше всего подорожало в супермаркетах
Просмотров: 504
Алла Перкова никогда не стригла волосы
Алла Перкова никогда не стригла волосы
Просмотров: 1251
При Януковиче разворовали $36 млрд, а затем вывезли в Россию - Бессмертный
При Януковиче разворовали $36 млрд, а затем вывезли в Россию - Бессмертный
Просмотров: 711
Гривне - 25 лет: открыли музей украинской валюты
Гривне - 25 лет: открыли музей украинской валюты
Просмотров: 621
"Я поссорился с президентом Израиля, когда он сказал об украинских "коллаборационистах" - Зисельс
"Я поссорился с президентом Израиля, когда он сказал об украинских "коллаборационистах" - Зисельс
Просмотров: 1422
"Зеленский на растяжке олигархов" – как начинается политический сезон
"Зеленский на растяжке олигархов" – как начинается политический сезон
Просмотров: 477
Фото
Все фото
10
5
5
5
4
Бабкина ню, жена динамовца в бикини и Рианна в нижнем белье - что публикуют звезды в сети
Бабкина ню, жена динамовца в бикини и Рианна в нижнем белье - что публикуют звезды в сети
&quot;Наша 11-я осень&quot; - Тарас Тополя и Alyosha очаровали сеть редкими совместными фото
"Наша 11-я осень" - Тарас Тополя и Alyosha очаровали сеть редкими совместными фото
В платье-вышиванке. София Ротару прогулялась по улицам итальянского города
В платье-вышиванке. София Ротару прогулялась по улицам итальянского города
&quot;Ощущение, что мы живем в аду&quot;. Рэпер с беременным животом разозлил пользователей сети
"Ощущение, что мы живем в аду". Рэпер с беременным животом разозлил пользователей сети
Польская модель прорекламировала купальник и свои пышные формы
Польская модель прорекламировала купальник и свои пышные формы
Видео
Все видео
Культовая группа ABBA презентовала новые песни после 40 лет перерыва
Культовая группа ABBA презентовала новые песни после 40 лет перерыва
"За 10 лет почти не делали с ней уроки" - Педан поделился, как учится его дочь-выпускница
"За 10 лет почти не делали с ней уроки" - Педан поделился, как учится его дочь-выпускница
Киану Ривз отмечает 57-летие: знаковые роли самого выдающегося актера XXI в.
Киану Ривз отмечает 57-летие: знаковые роли самого выдающегося актера XXI в.
Jerry Heil поедет записывать новые песни в США
Jerry Heil поедет записывать новые песни в США
Песня Макса Барских зазвучит в самолетах по всему миру
Песня Макса Барских зазвучит в самолетах по всему миру
Интервью
1/5
"Польша сделала ставку на людей с низкой квалификацией. Германия приглашает исключительно специалистов "- эксперт о трудовой миграции
"Польша сделала ставку на людей с низкой квалификацией. Германия приглашает исключительно специалистов "- эксперт о трудовой миграции
Просмотров: 99
Конституцию, закон, государственные институты Зеленский обращает в трагикомедию - Роман Бессмертный
Конституцию, закон, государственные институты Зеленский обращает в трагикомедию - Роман Бессмертный
2 Просмотров: 792
Коллективный иммунитет к коронавируса может образоваться уже через 2 года - биолог
Коллективный иммунитет к коронавируса может образоваться уже через 2 года - биолог
Просмотров: 405
Встреча Зеленского и Байдена: Украина может выиграть только при одном условии
Встреча Зеленского и Байдена: Украина может выиграть только при одном условии
Просмотров: 999
"С депутатами работал нахрапом. Просто брал и ломал" - Александр Турчинов
"С депутатами работал нахрапом. Просто брал и ломал" - Александр Турчинов
Просмотров: 1980
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
02 сентября 2021
Просмотров: 225
Мітки
Є предмети, що не годяться для серйозного обдумування, бо вони ходять тільки порожняком, а як їх перевантажиш смислом, то перекинуться й потонуть, ...
пятница, 03 сентября 2021 17:55

Бабкина ню, жена динамовца в бикини и Рианна в нижнем белье - что публикуют звезды в сети
10

  Комментировать

Жена музыканта Сергея Бабкина Снежана ошеломила пользователей сети пикантным снимком. Позировала полностью обнаженной на фоне бассейна. Женщина повернулась к камере спиной. Фото в стиле ню Бабкина показала в Instagram.

Какими еще смелыми снимками поражали звезды на этой неделе, подготовила Gazeta.ua.

Американская модель и возлюбленная звездного футболиста Неймара Наталья Барулич устроила фотосессию топлес. Пышную грудь прикрыла руками, на которые натянула белые перчатки. Из украшений выбрала ожерелье и серьги из ракушек.

Жена нардепа от фракции "Слуга народа" Николая Тищенко Алла Барановская поделилась архивным снимком. Женщина похвасталась подтянутой фигурой в зеленом бикини.

Барбадосская певица Рианна показала пышные ягодицы в нижнем белье. Звезда снялась в очередной рекламной кампании собственного бренда. Позировала в ярком фиолетово-розовом нижнем белье.

Супермодель Алина Байкова поразила позированием топлес. Она украсила обложку L'Officiel Liechtenstein. Появилась в черных штанах и молочном пальто без рукавов.

Блогер и мать троих детей София Стужук решила поностальгировать и показала фотографии с мальдивского отдыха. На снимках позировала в оранжевом костюме из топа и шорт.

Ведущая Леся Никитюк тоже поделилась архивными фото из отпуска. Звезда соблазнительно выпятила ягодицы в розовом купальнике.

Жена голкипера "Динамо" Дениса Бойко Валерия захватила сеть снимками в бикини. Появилась в сверхоткровенном зеленом купальнике и леопардовой накидке.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Наша 11-я осень" - Тарас Тополя и Alyosha очаровали сеть редкими совместными фото

Французская модель и супруга актера Венсана Касселя Тина Кунаки поразила сексуальными фото. Она надела розовый купальник. Устроила фотосессию в бассейне.

Жена музыканта Сергея Бабкина Снежана ошеломила пользователей сети пикантным снимком
Фото: instagram.com/snezhana_babkina
Американская модель и возлюбленная звездного футболиста Неймара Наталья Барулич устроила фотосессию топлес
Жена нардепа от фракции "Слуга народа" Николая Тищенко Алла Барановская поделилась архивным снимком
Барбадосская певица Рианна показала пышные ягодицы в нижнем белье
Супермодель Алина Байкова поразила позированием топлесс

Супермодель и "ангел" Victoria's Secret Кендал Дженнер ошеломила поклонников снимком в стиле ню. Звезда снялась в очередной рекламной кампании. На одной из фотографий позировала полностью обнаженной. Бюст прикрыла розовой сумкой.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Бабкина ню, жена динамовца в бикини и Рианна в нижнем белье - что публикуют звезды в сети». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
03
сентября

Кравчук согласился отдать россиянам флот в Крыму

Открыли институт благородных девиц

Самое читаемое
Кардашьян появилась в полностью прозрачном платье
Кардашьян появилась в полностью прозрачном платье
4
 Просмотров: 14157
Фермер обнаружил находку, которая предвещает голод и чуму
Фермер обнаружил находку, которая предвещает голод и чуму
 Просмотров: 7767
Тяжелая работа и жизнь в бараках - показали запрещенные в СССР фото из концлагерей
Тяжелая работа и жизнь в бараках - показали запрещенные в СССР фото из концлагерей
13
 Просмотров: 4762
Крымская &quot;чиновница&quot; опозорилась на школьной линейке
Крымская "чиновница" опозорилась на школьной линейке
4
 1 Просмотров: 4032
Визит Зеленского в США: результаты, цифры, оценки
Визит Зеленского в США: результаты, цифры, оценки
16
 1 Просмотров: 3555
Знаменитости
"Наша 11-я осень" - Тарас Тополя и Alyosha очаровали сеть редкими совместными фото
"Наша 11-я осень" - Тарас Тополя и Alyosha очаровали сеть редкими совместными фото
5
 Просмотров: 630
В платье-вышиванке. София Ротару прогулялась по улицам итальянского города
В платье-вышиванке. София Ротару прогулялась по улицам итальянского города
5
 Просмотров: 1845
"Ощущение, что мы живем в аду". Рэпер с беременным животом разозлил пользователей сети
"Ощущение, что мы живем в аду". Рэпер с беременным животом разозлил пользователей сети
5
 Просмотров: 1026
Культовая группа ABBA презентовала новые песни после 40 лет перерыва
Культовая группа ABBA презентовала новые песни после 40 лет перерыва
 Просмотров: 351
Польская модель прорекламировала купальник и свои пышные формы
Польская модель прорекламировала купальник и свои пышные формы
4
 Просмотров: 2700
Больше всего комментируют
2
Конституцию, закон, государственные институты Зеленский обращает в трагикомедию - Роман Бессмертный
2
В Киеве подготовили действо, которое в корне изменит представление о преступлениях коммунистов против украинцев
2
"Я за двойное гражданство. Но есть сложность" - Зеленский
1
Визит Зеленского в США: результаты, цифры, оценки
1
"Дружба против России" - Кремль грубо отреагировал на переговоры Украины и США
Голосов: 43546
Голосование Кого с украинских женщин-политиков назвете "иконой стиля"?
  • Юлия Тимошенко
  • Ганна Герман
  • Таисия Повалий
  • Ирина Фарион
  • Леся Оробец
  • Мария Матиос
  • Ольга Богомолец
Просмотреть