Бабкина ню, жена динамовца в бикини и Рианна в нижнем белье - что публикуют звезды в сети

Жена музыканта Сергея Бабкина Снежана ошеломила пользователей сети пикантным снимком. Позировала полностью обнаженной на фоне бассейна. Женщина повернулась к камере спиной. Фото в стиле ню Бабкина показала в Instagram.

Какими еще смелыми снимками поражали звезды на этой неделе, подготовила Gazeta.ua.

Американская модель и возлюбленная звездного футболиста Неймара Наталья Барулич устроила фотосессию топлес. Пышную грудь прикрыла руками, на которые натянула белые перчатки. Из украшений выбрала ожерелье и серьги из ракушек.

Жена нардепа от фракции "Слуга народа" Николая Тищенко Алла Барановская поделилась архивным снимком. Женщина похвасталась подтянутой фигурой в зеленом бикини.

Барбадосская певица Рианна показала пышные ягодицы в нижнем белье. Звезда снялась в очередной рекламной кампании собственного бренда. Позировала в ярком фиолетово-розовом нижнем белье.

Супермодель Алина Байкова поразила позированием топлес. Она украсила обложку L'Officiel Liechtenstein. Появилась в черных штанах и молочном пальто без рукавов.

Блогер и мать троих детей София Стужук решила поностальгировать и показала фотографии с мальдивского отдыха. На снимках позировала в оранжевом костюме из топа и шорт.

Ведущая Леся Никитюк тоже поделилась архивными фото из отпуска. Звезда соблазнительно выпятила ягодицы в розовом купальнике.

Жена голкипера "Динамо" Дениса Бойко Валерия захватила сеть снимками в бикини. Появилась в сверхоткровенном зеленом купальнике и леопардовой накидке.

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Французская модель и супруга актера Венсана Касселя Тина Кунаки поразила сексуальными фото. Она надела розовый купальник. Устроила фотосессию в бассейне.

Фото: instagram.com/snezhana_babkina

Супермодель и "ангел" Victoria's Secret Кендал Дженнер ошеломила поклонников снимком в стиле ню. Звезда снялась в очередной рекламной кампании. На одной из фотографий позировала полностью обнаженной. Бюст прикрыла розовой сумкой.