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пятница, 27 августа 2021 18:43

Дерзкое позирование топлес от Dj Nana и Кендал Дженнер голышом - чем щеголяют звезды в сети
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Звезды поражают смелыми и необычными образами, в которых позируют на фотосессиях. Пикантные кадры показывают подписчикам в Instagram.

Внучка бывшего премьер-министра Витольда Фокина Мария позировала фэшн-фотографу Евгении Коссе. Появилась в черных боди и ботфортах. Дерзкий образ дополнили массивные украшения.

Супермодель и "ангел" Victoria's Secret Кендал Дженнер ошеломила поклонников снимком в стиле ню. Звезда снялась в очередной рекламной кампании. На одной из фотографий позировала полностью обнаженной. Бюст прикрыла розовой сумкой.

Беременная невеста рэпера и экс-солиста группы "Грибы" Kyivstoner Алина поделилась кадрами с откровенного фотосета. Возникла только в светло-зеленом нижнем белье и черном пиджаке. Соблазнительный образ дополнила длинными серьгами. Устроила фотосессию на балконе.

Теледива Ким Кардашьян анонсировала запуск новой линии белья. Позировала вместе с бывшей личной помощницей Стефани Шеперд. Кардашьян появилась в черных кроптопе и трусах.

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Диджей Анастасия Кумейко, более известная как Dj Nana, снова взволновала фанов порцией пикантных фотографий. Артистка позировала топлес в брючном костюме мятного цвета. Дополнила образ красными солнцезащитными очками и круглыми серьгами.

Какими еще соблазнительными фото делились знаменитости, подготовила Gazeta.ua.

Внучка бывшего премьер-министра Витольда Фокина Мария позировала в вызывающем образе
Фото: instagram.com/mashafokina
Супермодель и "ангел" Victoria's Secret Кендал Дженнер ошеломила поклонников снимком в стиле ню
Беременная невеста рэпера и экс-солиста группы "Грибы" Kyivstoner Алина поделилась кадрами с откровенного фотосета
Диджей Анастасия Кумейко, более известная как Dj Nana, снова взволновала фанов порцией пикантных фотографий
Американская супермодель и "ангел" Victoria's Secret Девон Виндзор, которая в положении, показала смелый кадр

Жена хореографа Влада Ямы Лилия соблазнительно позировала на пляже. Появилась в серебристом бикини и сетчатой ​​накидке. Устроила горячую фотосессию во время отдыха в Греции.

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