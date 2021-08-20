Игривые позы жены Ямы, голый бюст Бритни Спирс и Ефросинина в нижнем белье - что публикуют звезды

Знаменитости щеголяют подтянутыми фигурами и пышными прелестями на откровенных фотосессиях. Делятся смелыми снимками в Instagram.

Жена хореографа Влада Ямы Лилия соблазнительно позировала на пляже. Появилась в серебристом бикини и сетчатой ​​накидке. Устроила горячую фотосессию во время отдыха в Греции.

Британская певица Дуа Липа тоже сфотографировалась в бикини. Позировала в слишком откровенном желтом купальнике, который едва прикрывает грудь звезды. Пляжный образ дополнила красными очками и массивными украшениями.

Жена председателя Черкасской ОГА Александра Скичка Елизавета Юрушева показала снимки, на которых появилась в красном монокини. Позировала на одесском пляже.

Режиссер Оксана Байрак поделилась дерзкой фотографией. Она эротично выпятила аппетитные ягодицы в бикини.

Американская певица Бритни Спирс ошеломила фанов слишком откровенными фото. Исполнительница опубликовала снимки, на которых позировала топлесс. На некоторых из них держит красную розу. Пышную грудь прикрыла руками.

Артистка Ирина Федишин публикует жаркие фотографии из болгарского отдыха. Звезда соблазнительно изгибалась на пляже в купальнике интересного фасона.

Британская модель Деми Роуз опять поразила фанатов. Она появилась с обнаженным бюстом, который прикрыла книгой.

Экс-участница группы "НеАнгелы" Слава Каминская показала стройную фигуру в разноцветном монокини. Образ дополнила ярким макияжем, а волосы накрутила.

Певица Оля Полякова похвасталась формами в белом бикини. Звезда соблазнительно изгибалась на яхте в Одессе.

Ведущая Маша Ефросинина шокировала фанов смелым фотосетом. Она позировала в нежном комплекте нижнего белья украинского бренда.

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Артистка Надя Дорофеева публиковала снимки с турецкого отдыха. На одной из фотографий появилась в ярком бикини и белой панамке.

Gazeta.ua собрала самые жаркие фото, которыми делились звезды на этой неделе.

Фото: instagram.com/britneyspears

Жена телеведущего Дмитрия Гордона Алеся Бацман поделилась жаркими фото из отпуска. Журналистка появилась в леопардовом монокини, которое удачно подчеркивает ее пышные прелести Устроила фотосессию на фоне моря. Пляжный образ дополнила соломенной кепкой.